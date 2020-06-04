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勿忘六四 時代力量：中共欠一個正式道歉

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
時代力量黨主席徐永明（中）、時代力量媒體創意部主任劉仕傑（右）、銅鑼灣書店老闆林榮基（左）一起出席「勿忘六四坦克人 台灣齊心撐香港」記者會。記者蘇健忠／攝影
時代力量黨主席徐永明（中）、時代力量媒體創意部主任劉仕傑（右）、銅鑼灣書店老闆林榮基（左）一起出席「勿忘六四坦克人 台灣齊心撐香港」記者會。記者蘇健忠／攝影

時代力量在六四天安門事件發生31周年之際，邀請銅鑼灣書店老闆林榮基一起舉行「勿忘六四坦克人，台灣齊心撐香港」記者會。時力黨主席徐永明表示，中共欠六四一個道歉，一個政權若不願面對鎮壓人民的事實，不會持久；林榮基說，香港當前面對的問題和1989年的六四無異，共產黨摧毀民主自由的本質並未改變。

徐永明表示，六四事件發生31年，中國大陸人民卻等不到政府道歉，雖然中國大陸現在是經濟、軍事強權，但在民主自由、對待人民和道德上，卻有「六四事件」這個大缺憾。徐說，若一個政權不面對自己的過去，這個國家不會強大，政權更不會持久，因此呼籲中共應嚴正對人民道歉。

記者會上也宣布時代力量創立社群媒體「推特」帳號。徐永明指出，時代力量推特首張圖片是「六四坦克人」，代表人民對抗國家暴力的道德勇氣，並形容林榮基是「香港的坦克人」。徐永明表示，香港現在遇到的反送中、國安法、鎮壓，就是六四事件的翻版，中共政權應一併對此道歉。

林榮基表示，六四過了31年，但中共政權從未改變，仍舊用暴力手段將自由的聲音壓下去、摧毀香港。林榮基對香港人喊話，面對沒有人性的政權，如情況惡化應先離開，以保護自身安全為優先，在外地長期反抗，包括來台灣也是很好的選擇，可以和台灣朋友共同和中共抗衡。

林榮基也向台灣政府呼籲，目前香港朋友在台灣遭遇工作問題，希望台灣廠商朋友、政府能關注逃難的香港人，協助他們留在台灣工作。

六四 香港 林榮基

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