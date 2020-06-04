符合民主程序？ 藍議員不舉手投票就幫侯友宜免受質詢

新北市議會今再爆藍綠衝突。今下午召開第三次定期會，臨時動議討論是否請新北市長侯友宜補報告防疫紓困作為，民進黨贊成，國民黨拒絕而互批；稍早舉手表決又爆衝突，由於民進黨先贊成未過半，國民黨想不舉手就此不通過，遭質疑不想為不讓侯來報告背書，並以議事規則解釋為合法。民進黨議員何博文痛批，表達過程中，支持、反對或棄權都要投是「民主政治最基本的ABC」，「議員不要老是自己羞辱議會」。

新北市議會上周五請新北市長侯友宜專案報告防疫紓困作為，才因民進黨團批國民黨故意拖延開會時間，雙方互槓2小時，導致散會。今原訂有2個三讀議案，下午2點開議，延到3點才開始，一開始就討論是否請侯友宜補報告。

國民黨議員、黨團書記長周勝考在一開議時表示，國民黨團拒絕補報告，再重提上周民進黨批國民黨故意拖延的新聞稿，要民進黨道歉，也有國民黨議員說「民進黨之前為了杯葛在2點半、3點開議的也有」。

民進黨團表示，是國民黨拖延、提議不讓侯友宜報告。黨團認為，邀請侯友宜6月12日專案報告，不來太可惜，不報告是「新北市民的遺憾」，且其中還有紓困及振興券要就教。

由於雙方爭吵不休，最後決定表決；今41人出席，國民黨占多數，先投贊成者，民進黨議員18人贊成，還沒投反對，國民黨籍主席蔣根煌就宣布此案不通過，遭民進黨團強烈抗議。

何博文等人痛批，民進黨不是怕輸，但表達過程中，支持、反對及棄權是「民主政治最基本的ABC」，議員不要老是自己羞辱議會，自己砸自己招牌。他認為，今天強度關山是破壞民主程序。民進黨團也說，「立法院都是正反及棄權都要投」。

但國民黨搬出新北市議會議事規則第40條，「以出席議員過半數同意為通過，未超過半數同意為否決」，表達自己並無違法。

綠營人士表示，民進黨在今年度預算審議時，因為席次不如國民黨，表決輸給國民黨，導致許多議題、預算的監督都無從約束政府，但「還是有投票」，希望每個人完整表達意見，讓表決正常、常態化，也是議員對議事負責的態度。

今擬三讀議案包括新北市住宅及都市更新中心自治條例及新北市強制拆除違章建築收費自治條例，直到約5點才正式討論。