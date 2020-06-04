被問到舒琪大戰 柯文哲：講出來丟臉、我沒有陳佩琪勇敢

台北市長柯文哲妻子陳佩琪近期頻在臉書「逆時中」，並與民進黨議員簡舒培引爆「舒琪大戰」。台北市議員游淑慧今天在議會質詢柯文哲，對於陳佩琪嗆陳時中，柯知不知情？柯文哲說，他與陳佩琪還是會討論，也有拜託佩琪不要寫，但柯也說，「講出來很丟臉，因為我沒有陳佩琪這麼勇敢。」

柯文哲今天赴議會總質詢，游淑慧質詢柯文哲，對於陳時中給世衛那一封信，是陳時中說得對？還是陳佩琪說得對？柯文哲回應，「這問題不要問我，因我沒有陳佩琪勇敢」。柯文哲說，世衛示警信風波，他只是看一看，但講出來很丟臉，因為他沒有陳佩琪這麼勇敢。議員問，是否與陳佩琪看法一樣，但沒有實話實說這麼勇敢？柯文哲回答，「(評論)我放在心裡就好，我不敢違背陳佩琪。」

另外，對於陳佩琪臉書評論「小明的故事？」，議員問柯，當初不讓小明進來是因防疫能量不足？還是因為反中？柯文哲回應，不管對中國或對美國，台灣的中國境外移入病例11例、但美國有89例，兩者差17倍，所以他說過，紐約應該比武漢危險，中央政策對兩邊的鬆緊度不一樣。對於是否與陳佩琪相同看法，柯文哲說，他是看一看，但也不太想講，但陳佩琪很有意見。

游淑慧問柯文哲，是否因自己從政讓夫人言論自由被打壓感愧疚？柯文哲說，他若不當市長，陳佩琪的臉書也不會有人看，也不會有人管，這就是每個人表達意見，不過柯說，他也有拜託陳佩琪不要寫。但有沒有效？柯說，通常陳佩琪會有一陣子不寫，但過一段時間又開始寫。另外，針對是否陳佩琪拉低市政成績？柯文哲說，市政成績是他自己要負責，與陳佩琪無關。