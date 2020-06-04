快訊

各國漸放寬 陳時中談互惠：非你全開我就全開

金與正怒了！發聲明痛斥脫北者是人渣 揚言廢兩韓軍事協議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

請假從9天到爆增至30天？柯文哲：我誠實申報

聯合報 / 記者楊正海／即時報導
議員質詢批柯文哲上任後請假天數不斷上升，去年請假更高達30天，痛批「一整個月都不見了」。台北市柯文哲（圖）昨天在台北市議會回覆表示，請假時數根本沒有意義，最後又突拋出一句「搞不好我們現在比較誠實申報」。 記者林俊良／攝影
議員質詢批柯文哲上任後請假天數不斷上升，去年請假更高達30天，痛批「一整個月都不見了」。台北市柯文哲（圖）昨天在台北市議會回覆表示，請假時數根本沒有意義，最後又突拋出一句「搞不好我們現在比較誠實申報」。 記者林俊良／攝影

北市柯文哲上任後強調嗡嗡嗡，工作時間比別人長，下午在議會總質詢時，吳世正指出，柯文哲上任後請假天數不斷上升，2015年休假9天，但到了2019年請假卻高達30天，一整個月都不見了，熱情不再，柯文哲則說，市長請假時數沒有意義，「我們這種責任制的，搞不好現在比較誠實申報。」

吳世正說，柯文哲兩任市長判若兩人，2015休假9天、第二年開始增加19天、第三年16天、第四年28天、第五年30天，一年才12個月，市長第二任開始，一整個月都不見了。

柯文哲說，請假時數沒有意義，因為下班時間要怎麼算，沒有所謂上班時間、下班時間。但柯文哲最後表示，他會回去研究看看時數怎麼報的

不過吳世正說，柯文哲認為首長上班時間沒有意義，但以防疫來說，柯文哲人都不見了，其他縣市長都是防疫指揮官，都是自己出來講，柯文哲交給副市長，自己跑去其他縣市，像錢櫃大火時，出了大事，柯還是忙民眾黨黨務，對不起台北市民。

柯文哲說，現在台北市在防疫上，相對其他縣市，沒有讓人不滿意的地方，每一個防疫動作，他都有在看，不需要他個人出來發言，柯說，一年後回來看數據，就知道今年的防疫戰略是正確的。吳世正聽了則說，柯文哲活在自己聰明的世界，民調才很差，以台中市盧秀燕為何，前一年民調墊底，但一年後處理疫情，民調上去了，換柯墊底，這很明顯，柯都在最低的地方盤旋。柯文哲說，會啦，會改進。吳世正說，不能說第二任不連任就熱情不再。

柯文哲 北市 民調

延伸閱讀

動員黨員罷韓、反罷韓？柯文哲：都沒有

企業減租18億不放寬國社宅減租？柯文哲：順時中

六四事件如何詮釋？柯文哲：近代史的悲劇

六四31週年 柯文哲與黃珊珊臉書悼念

相關新聞

請假從9天到爆增至30天？柯文哲：我誠實申報

台北市長柯文哲上任後強調嗡嗡嗡，工作時間比別人長，下午在議會總質詢時，吳世正指出，柯文哲上任後請假天數不斷上升，2015...

被問到舒琪大戰 柯文哲：講出來丟臉、我沒有陳佩琪勇敢

台北市長柯文哲妻子陳佩琪近期頻在臉書「逆時中」，並與民進黨議員簡舒培引爆「舒琪大戰」。台北市議員游淑慧今天在議會質詢柯文...

六四事件如何詮釋？柯文哲：近代史的悲劇

台北市長柯文哲今在臉書發文悼六四，呼籲正視歷史才可能真正進步。柯文哲下午在市政總質詢，議員吳世正問柯如何註釋六四事件，柯...

林榮基出席「勿忘六四坦克人 台灣齊心撐香港」記者會

時代力量黨主席徐永明、時代力量媒體創意部主任劉仕傑、銅鑼灣書店老闆林榮基一起出席「勿忘六四坦克人 台灣齊心撐香港」記者會...

陳佩琪為「小明」逆時中 陳時中：掛滿箭靶歡迎射

陳佩琪今天在臉書逆時中評論「小明的故事」，提及防疫上每個國家都有自己可處理的量，但一場疫情來襲，指揮官陳時中說，「（小明...

海洋白皮書6政策出爐 蘇貞昌要求：每吋海岸線都有人管

行政院會今通過海洋委員會的「國家海洋政策白皮書草案」，內容包含「建構區域戰略思維，保衛海域主權權益」、「落實海域執法作為...

六四31周年 林飛帆呼籲中國政府讓人民享有真正的民主

今天是六四天安門事件31年周年，民進黨發聲明提及前黨工李明哲至今在中國被關押，指中國政府對來自境外的民主人士進行迫害。民...

市長累了？ 韓國瑜笑問同仁：我像形容憔悴嗎？

高雄市長韓國瑜3日參加高雄創新創業大賽「聯合艦隊大會師」活動，被捕捉到疲累面容，被外界關切「市長，累了嗎」。高雄市新聞局...

六四31周年 民進黨發聲明再提李明哲遭迫害

今天是六四天安門事件31年周年，民進黨發聲明強調，民主、自由與人權，沒有東西之分，只有讓人民享有真正的民主、自由與人權，...

網紅被迫承認出櫃 王婉諭：沒人需要為性傾向道歉

網紅「黃氏兄弟」成員瑋瑋昨被周刊爆出在同志交友APP上和網友約一夜情，瑋瑋因此被迫承認出櫃，引發議論。時代力量立委王婉諭...

陳菊：爭取民主、捍衛人權的人們永遠不會孤單

甫卸任總統府秘書長的陳菊，稍早透過臉書發文，並附上一張27年前與天安門事件參與者，民運人士王丹的合照，她說，爭取民主、捍...

調情說後 丁怡銘：陸網友看台政論節目體會罵政府之樂

今天是六四天安門事件31周年，有媒體提問，這幾年來台灣對中國是否帶來影響，行政院發言人丁怡銘則表示，很多中國網友翻牆看台...

熱門新聞

聽到小英下動員令 韓國瑜沉默了幾秒這樣回

韓家軍6月6日不集結 韓國瑜「不投票」言論奏效

罷免投票結束 韓國瑜下午4點後將率團隊向市民致意

台大學生會長表態挺罷韓 陳芳明諷韓國瑜達到這成就

繼交大「陪媽媽專車」後 台大、台師大學生會長表態挺罷韓

各國首波解封未列台灣 陳時中：政治凌駕疫情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。