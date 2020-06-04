請假從9天到爆增至30天？柯文哲：我誠實申報

台北市長柯文哲上任後強調嗡嗡嗡，工作時間比別人長，下午在議會總質詢時，吳世正指出，柯文哲上任後請假天數不斷上升，2015年休假9天，但到了2019年請假卻高達30天，一整個月都不見了，熱情不再，柯文哲則說，市長請假時數沒有意義，「我們這種責任制的，搞不好現在比較誠實申報。」

吳世正說，柯文哲兩任市長判若兩人，2015休假9天、第二年開始增加19天、第三年16天、第四年28天、第五年30天，一年才12個月，市長第二任開始，一整個月都不見了。

柯文哲說，請假時數沒有意義，因為下班時間要怎麼算，沒有所謂上班時間、下班時間。但柯文哲最後表示，他會回去研究看看時數怎麼報的

不過吳世正說，柯文哲認為首長上班時間沒有意義，但以防疫來說，柯文哲人都不見了，其他縣市長都是防疫指揮官，都是自己出來講，柯文哲交給副市長，自己跑去其他縣市，像錢櫃大火時，出了大事，柯還是忙民眾黨黨務，對不起台北市民。

柯文哲說，現在台北市在防疫上，相對其他縣市，沒有讓人不滿意的地方，每一個防疫動作，他都有在看，不需要他個人出來發言，柯說，一年後回來看數據，就知道今年的防疫戰略是正確的。吳世正聽了則說，柯文哲活在自己聰明的世界，民調才很差，以台中市盧秀燕為何，前一年民調墊底，但一年後處理疫情，民調上去了，換柯墊底，這很明顯，柯都在最低的地方盤旋。柯文哲說，會啦，會改進。吳世正說，不能說第二任不連任就熱情不再。