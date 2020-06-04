六四事件如何詮釋？柯文哲：近代史的悲劇

台北市長柯文哲今在臉書發文悼六四，呼籲正視歷史才可能真正進步。柯文哲下午在市政總質詢，議員吳世正問柯如何註釋六四事件，柯文哲說，這件事是爭取民主自由過程中，近代史的悲劇。

柯文哲被問到對六四的看法，柯文哲說，在議會應該回答市政的問題，柯在議員追問之下說，六四是近代史上重要的日子，民主自由還是人類普世的價值，他認為經濟發展跟政治上的需要，不可能產生太大的落差，中國終究要朝向民主自由方向前進。這件事是爭取民主自由過程中，發生的近代史悲劇。

至於被問到雙城論壇的籌辦進度，柯文哲說，祕書處的兩岸小組主任楊慶輝正與上海台辦副主任連繫，因為進來要檢疫14 天，第一點，還沒決定日期，上海方覺得進來檢疫14天很麻煩，但視訊也要協商，光是用什麼軟體，都要溝通很久。

吳世正追問，除了檢疫，還有什麼困難？柯文哲說，定調是兩岸城市交流，壓力就會低一點，但兩岸還是要有交流 ，有交流才會有善意，尤其現在局勢僵硬，他的態度是雙城論壇舉辦十幾年，現在停不是後退嗎？ 規模要維持住。

對於中央有沒有增加舉辦的困難度？副市長蔡炳坤說，目前行政院大陸委員會有一些討論，得到的訊息是這是例行 工作，沒有反對的理由，須兩邊討論。