陳佩琪為「小明」逆時中 陳時中：掛滿箭靶歡迎射

陳佩琪今天在臉書逆時中評論「小明的故事」，提及防疫上每個國家都有自己可處理的量，但一場疫情來襲，指揮官陳時中說，「（小明）自己選擇的國籍， 現在小孩的父母就要承擔」但兒童福利法規定，政府應以兒童最佳利益優先，兒童權受不法侵害，政府應適當協助與保護。

陳時中在今天指揮中心例行記者會中被媒體問及，陳佩琪這樣的行為是否屬於「逆時中」，陳時中說，這樣的說法只是彼此見解方式不同，多多少少傷害不同的人，「我身上也掛滿箭靶，歡迎來射」，可受公論。

陳時中說，在兒權公約之中，父母、所在地國家、其他單位，無我國國籍陸配子女的「小明」，在我國法律上被歸納於其他。「小明」在當地國或是父母和當地兒童權益團體如果沒辦法，才會求助於第三者，「我們不是不要，而是我們不站在第一線。」