罷韓倒數兩天 陳時中：除居家檢疫、居家隔離者都可投

高雄市長韓國瑜罷免案周六投票，對於因新冠肺炎防疫遭居家檢疫、隔離者能否投票，中央疫情指揮中心指揮官陳時中近日表示「我心裡傾向是可以的」，引發質疑，陳時中今天在例行記者會表示，依據法律規定，居家隔離者及居家檢疫者需要被隔離，所以不可外出投票。其餘具有投票資格者都可以外出投票，所以長照機構當然沒有限制外出投票，我們尊重公民權。

陳時中說，並未限制住民請假外出，住民若有就醫、復健、其他必需性社區參與、職能復健或返家等需要，可依機構相關規定請假前往，但住民於外出期間，應落實手部衛生，並在可容許情況下全程戴口罩。

雖國內已累積53天沒有本土新冠肺炎個案，陳時中仍不忘提醒，計畫外出投票的民眾盡量戴口罩，尤其是如果在投票所內無法維持社交距離者，務必配戴口罩，也要注意手部衛生和落實量體溫措施。