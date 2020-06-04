影／呼籲政府積極面對環境問題 環團向蔡總統遞建言書
605台灣環境日前夕，15位環保團體代表上午前往總統府，向蔡英文總統遞交第17屆「全國NGOs環境會議」大會做成的28項建言。
本屆召集團體，台灣公民參與協會理事長何宗勳表示，今年有13個合辦團體，涵蓋環保、動保等公民團體。大會前先舉辦南北兩場分區會議、1場頒獎與9場議題會議，共計有12場，累計156人次產官學媒參與。大會以分組報告直播方式進行，四個政黨立委都有代表出席，當天並做成28案建言，其中6案是延續去年訴求。而大會主題是「全球氣候危機、台灣立即行動」，藉以彰顯台灣環境問題是無可逃避，必須積極展開行動的問題。
何宗勳指出，全國環境會議舉辦17年來，雖然每年都會向歷任總統遞交建言書，但針對建言內容後續處理一直都不理想。而去年在蔡總統指示下，每季列管並辦理溝通會議，展現了政府重視環境保護的誠意，環保署也從去年至今年3月共計召開三次溝通會議。去年31項建言與重大議題，有9項已解除列管，去年加今年合計尚有44案，期待能與蔡總統建立有效溝通、對話與改革機制。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言