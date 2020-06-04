影／呼籲政府積極面對環境問題 環團向蔡總統遞建言書

605台灣環境日前夕，15位環保團體代表上午前往總統府，向蔡英文總統遞交第17屆「全國NGOs環境會議」大會做成的28項建言。

本屆召集團體，台灣公民參與協會理事長何宗勳表示，今年有13個合辦團體，涵蓋環保、動保等公民團體。大會前先舉辦南北兩場分區會議、1場頒獎與9場議題會議，共計有12場，累計156人次產官學媒參與。大會以分組報告直播方式進行，四個政黨立委都有代表出席，當天並做成28案建言，其中6案是延續去年訴求。而大會主題是「全球氣候危機、台灣立即行動」，藉以彰顯台灣環境問題是無可逃避，必須積極展開行動的問題。