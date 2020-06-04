海洋白皮書6政策出爐 蘇真昌要求：每吋海岸線都有人管

行政院會今通過海洋委員會的「國家海洋政策白皮書草案」，內容包含「建構區域戰略思維，保衛海域主權權益」、「落實海域執法作為，促進區域安全合作」等六大政策目標。行政院長蘇貞昌會中指出，培養國人具有海洋國家的思維與親海的風這樣還不足夠，明將聽取「向海致敬」政策，盼把海洋周邊環境整頓好，每一吋海岸線都有人管。

「國家海洋政策白皮書草案」全書包含導論、海洋權益維護與治理、海上安全與海域治安、海洋保育與環境保護、海洋產業發展與創新、海洋文教與人才培訓、海洋科研與技術發展及未來展望等8章。

6大政策目標包含「建構區域戰略思維，保衛海域主權權益」、「落實海域執法作為，促進區域安全合作」、「維護海洋生態健康，優化海洋環境品質」、「確立產業發展目標，促進藍色產業升級」、「型塑全民親海風氣，培養海洋國家思維」與「孕育科學發展動能，厚植學術研究能量」。

蘇貞昌會中指出，海洋委員會於基本法施行後半年內，就邀集各部會、專家學者密集研商，提前編撰完成白皮書草案報院，並於國家海洋日（6月8日）即將到來前於院會中提出報告，值得肯定。

不過，蘇貞昌認為，台灣是個海島國家，海洋資源豐富，環境多樣，又有近2千公里的海岸線，可以好好運用，政府有責任鼓勵人民「知海、近海、進海」，擁抱海洋，拓展心胸與視野，因此國家更要從體制、政策各方面加以善用，以培養國人具有海洋國家的思維與親海的風氣。

蘇貞昌說，明將聽取「向海致敬」政策第3次簡報，希望同樣以「開放、透明、服務、教育、責任」5大原則，摒除過去政府老是扮演「管」跟「擋」的角色，適當調整法規、建構友善設施、友善措施，把海洋周邊環境整頓好，每一吋海岸線都有人管，且隨時可維持清潔，建立一站式資訊服務平台，訂定獎勵辦法，引領國人、鼓勵我們的孩子，向海前進，並確保海洋永續發展。