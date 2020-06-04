六四31周年 林飛帆呼籲中國政府讓人民享有真正的民主

今天是六四天安門事件31年周年，民進黨發聲明提及前黨工李明哲至今在中國被關押，指中國政府對來自境外的民主人士進行迫害。民進黨副秘書長林飛帆也在臉書表示，中國政府的威權擴張行徑不僅展現在其對國內民主運動的打壓；近年來，亦開始對境外民主人士進行迫害，例如台灣的李明哲，並指中國的維穩手段日益更新，對外的威權影響力，也隨「大外宣」、「一帶一路」的債務外交向全球延伸，甚至影響許多國際組織。

林飛帆說，去年的六四30周年，他還在自由廣場主持紀念晚會。後來情勢變化的很快，整個六月，香港就像被風暴捲起，再重重摔落。在維多利亞公園舉行的六四紀念晚會，往年都會吸引數十萬港人參與，弔念先烈，訴求民主。今年，這個晚會首度被港府宣告「不許可」。

林飛帆說，1989年的「六四天安門事件」31年過去了。許多六四前輩，仍被迫流亡於海外。而他們的夥伴，天安門的母親們，也仍活在監控、被騷擾、時不時被失蹤的處境。31年來，中國的人權狀況沒有改善；相反的，周遭的西藏、新疆，就連曾經號稱東方之珠的香港，都正遭遇前所未有的壓迫。

林飛帆說，事實證明，中國沒有民主，這不僅是中國人的夢魘，也是區域和平穩定的絆腳石。作為民進黨的副秘書長，他想呼籲中國政府，只有讓人民享有真正的民主、自由與人權，中國才能走上真正繁榮，贏得國際社會真正的肯定，區域也才能真正和平穩定，中國也才能成為真正負責任的大國。「而在台灣的我們，還享有自由的權利，我們要紀念那些廣場上的人們，也要支持那些還在奮力一搏的手足。」