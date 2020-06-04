市長累了？ 韓國瑜笑問同仁：我像形容憔悴嗎？

高雄市長韓國瑜3日參加高雄創新創業大賽「聯合艦隊大會師」活動，被捕捉到疲累面容，被外界關切「市長，累了嗎」。高雄市新聞局長鄭照新說，市長只要忙於市政，基本上都是充滿活力的，最近也沒看到他有鬱卒的感覺。

高雄市長韓國瑜對抗罷韓勢力，以「拚市政」做為反制主軸，但最近他出席活動時，卻疑似被捕捉到倦容！

高市新聞局長鄭照新對此表示，韓市長常在內部會議開玩笑地反問同仁，「我看起來形容憔悴嗎」、「我看起來像嗎」，但其實市長只要忙於市政，基本上都是充滿活力的，甚至是扮演打氣的角色，要大家心無旁騖專注在市政上，只要對得起自己的良心，做真正為高雄有益的事，就放開去做。

面對罷免投票日子逼近，媒體關切韓最近是否心情鬱卒？鄭照新說，完全沒有這樣的感覺，大家可以看到市長都非常地開心，尤其今早市長韓到那麼多年輕的學子充滿希望，心情更愉快。

針對網路有消防局反罷韓的截圖流出，鄭照新說，這是消防局內部的訊息傳達，但政治理念的傳達，在方式上與態度上都應該要拿捏好，且不涉及行政資源的的應用。

他說，現在社會上常討論「罷韓國家隊」疑有資金補助的狀況，高市府都不願意對此狀況多做評論，市府認為，不論地方或中央，在行政上維持選舉的順暢與理性，都是共同的責任，不論你的政治立場是什麼，無法要出來或不出來行使公民權，希望都不要相互刺激意見不同的朋友，大家都有表述意見的自由和權利，也應尊重其他不同意見的人同樣有表述意見的權利，這才是成熟的真民主。