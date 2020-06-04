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市長累了？ 韓國瑜笑問同仁：我像形容憔悴嗎？

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜昨午參加活動，身體疑略顯疲憊，圖／本報資料照片
高雄市長韓國瑜昨午參加活動，身體疑略顯疲憊，圖／本報資料照片

高雄市長韓國瑜3日參加高雄創新創業大賽「聯合艦隊大會師」活動，被捕捉到疲累面容，被外界關切「市長，累了嗎」。高雄市新聞局長鄭照新說，市長只要忙於市政，基本上都是充滿活力的，最近也沒看到他有鬱卒的感覺。

高雄市長韓國瑜對抗罷韓勢力，以「拚市政」做為反制主軸，但最近他出席活動時，卻疑似被捕捉到倦容！

高市新聞局長鄭照新對此表示，韓市長常在內部會議開玩笑地反問同仁，「我看起來形容憔悴嗎」、「我看起來像嗎」，但其實市長只要忙於市政，基本上都是充滿活力的，甚至是扮演打氣的角色，要大家心無旁騖專注在市政上，只要對得起自己的良心，做真正為高雄有益的事，就放開去做。

面對罷免投票日子逼近，媒體關切韓最近是否心情鬱卒？鄭照新說，完全沒有這樣的感覺，大家可以看到市長都非常地開心，尤其今早市長韓到那麼多年輕的學子充滿希望，心情更愉快。

針對網路有消防局反罷韓的截圖流出，鄭照新說，這是消防局內部的訊息傳達，但政治理念的傳達，在方式上與態度上都應該要拿捏好，且不涉及行政資源的的應用。

他說，現在社會上常討論「罷韓國家隊」疑有資金補助的狀況，高市府都不願意對此狀況多做評論，市府認為，不論地方或中央，在行政上維持選舉的順暢與理性，都是共同的責任，不論你的政治立場是什麼，無法要出來或不出來行使公民權，希望都不要相互刺激意見不同的朋友，大家都有表述意見的自由和權利，也應尊重其他不同意見的人同樣有表述意見的權利，這才是成熟的真民主。

由於最近網路出現不少宣傳高雄市政績的報導，引人聯想高市府是否花錢美化市政，鄭照新對此笑說，「市政府很窮耶」，他自己當新聞局長都常覺得力有未逮，很 多朋友可能看高市府長期以來都「憨憨地做」，沒做宣傳，因此有人自告奮勇為市府宣傳，新聞局真的蠻窮的，因此希望議員在預算上能多協助。

看到青年學子充滿奇想的創意，高雄市長韓國瑜直呼市府一定要幫忙學生們申請專利。圖／高雄市政府提供
看到青年學子充滿奇想的創意，高雄市長韓國瑜直呼市府一定要幫忙學生們申請專利。圖／高雄市政府提供
高雄市長韓國瑜（左二）今早與青年學子互動，心情愉快，活力四足。圖／高雄市新聞局提供
高雄市長韓國瑜（左二）今早與青年學子互動，心情愉快，活力四足。圖／高雄市新聞局提供

鄭照新 韓國瑜

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