六四31周年 民進黨發聲明再提李明哲遭迫害

今天是六四天安門事件31年周年，民進黨發聲明強調，民主、自由與人權，沒有東西之分，只有讓人民享有真正的民主、自由與人權，中國才能走上真正繁榮，贏得國際社會真正的肯定，區域也才能真正和平穩定。聲明也提及至今在中國被關押的前黨工李明哲，指中國政府開始對來自境外的民主人士進行迫害。

聲明指出，民進黨感佩當年挺身而出追求民主自由與人權、反對中共一黨專政，要求政治改革的中國人民與青年學子。他們以行動證明，民主、自由與人權，是不分國界的普世價值，更也是中國人民理應享有的基本權利。

聲明指出，31年後的今日，中國國內的人權與自由狀況日益嚴峻，中國政府加大對自治區域的人權迫害與自由箝制，就連曾經作為世界金融中心的香港，也正遭遇前所未有的壓迫；近年來，中國政府亦開始對來自境外的民主人士進行迫害，例如已遭受中國不當審訊關押三年多的李明哲。

聲明說，民進黨作為誕生於台灣民主運動的政黨，經歷過黨外時期威權壓迫的歷史，深知失去民主、自由與人權的苦痛。「我們充分體認，中國沒有民主，人民便無法真正幸福。」