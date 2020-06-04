陳菊：爭取民主、捍衛人權的人們永遠不會孤單

甫卸任總統府秘書長的陳菊，稍早透過臉書發文，並附上一張27年前與天安門事件參與者，民運人士王丹的合照，她說，爭取民主、捍衛人權的人們永遠不會孤單，挺身對抗威權的呼喊，終會撼動每一道高牆。

陳菊說，5月35日，許多人用這樣的方式衝撞威權的底線，紀念被以各種方式抹去的這一天。回想起過去的台灣，我們一起走過那個充滿謊言、高壓肅殺的黑暗時代。

陳菊表示，在爭取民主、自由、人權的道路上，也有許多不公不義的事被掩蓋，許多被迫害的人更被威權政府刻意醜化、遺忘。二二八事件被當權者禁錮了將近半個世紀，受難者和家屬只能將冤屈深埋心底，台灣社會不敢也不願提起，就像築起一道高牆，彷彿什麼都未曾發生。

陳菊說，但民主的腳步不會因此停止，「我始終相信，只要繼續堅持下去，再細微的呼救聲一定會被聽見，再高的城牆都擋不住對民主自由的渴望。」爭取民主、捍衛人權的人們永遠不會孤單，挺身對抗威權的呼喊，終會撼動每一道高牆。