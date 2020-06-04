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網紅被迫承認出櫃 王婉諭：沒人需要為性傾向道歉

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
時代力量立委王婉諭。圖／本報系資料照
時代力量立委王婉諭。圖／本報系資料照

網紅「黃氏兄弟」成員瑋瑋昨被周刊爆出在同志交友APP上和網友約一夜情，瑋瑋因此被迫承認出櫃，引發議論。時代力量立委王婉諭今天表示，沒有一個人需要為自己的性傾向道歉，真正該道歉的，是拿著別人的私隱，換取名聲、利益的八卦報導以及截圖流傳者。綠委范雲也說，拒絕歧視、傷害與霸凌，會繼續努力以平等的方式，讓社會尊重每一個人選擇。

王婉諭在臉書貼文表示，自己幾乎是紅著眼眶、揪著心聽完瑋瑋一字一句的泣訴，很震驚也很痛心。王說，為什麼台灣社會走到現在、甚至是到婚姻平權已經通過一週年後的今天，還有人必須為自己的性傾向道歉。

王婉諭指出，每個孩子本來就都是獨立、不同的個體，外界要做的，應該是理解、陪伴，每位家長一定都希望自己的孩子能夠勇敢地活出自己心中真實的樣子，不願意看到他們因為自己的不一樣，而自卑、逃避，甚至遭到歧視、霸凌。

時代力量也在臉書貼文表示譴責與遺憾。時代力量聲明，尊重同志朋友出櫃的意願與自由，是這個社會互信與互愛的基本原則，這是一條所有媒體都應謹守而不該逾越的分際。這起事件對台灣社會是一堂寶貴的公民課，願大家都能在錯誤中學習，用愛接住受傷的人，明天彩虹依舊浪漫。

范雲表示，從婚姻平權到最近的通姦除刑罰，每一個行動都是希望台灣社會能看見及尊重性別的多元性及自主性；該報導雖下架，但仍然傷害成年人的性私密自主權與隱私權，未來會繼續努力讓社會尊重每個人的選擇，拒絕歧視、傷害與霸凌。

時代力量 婚姻平權 王婉諭

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