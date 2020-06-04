調情說後 丁怡銘：陸網友看台政論節目體會罵政府之樂

今天是六四天安門事件31周年，有媒體提問，這幾年來台灣對中國是否帶來影響，行政院發言人丁怡銘則表示，很多中國網友翻牆看台灣的政論節目，這可以體會到民主的快樂，因為政論節目都在罵政府，這是中國沒有的權利。

行政院長蘇貞昌一早在臉書貼出「數字六的乘法表」，顯示6乘4是「Fight for Freedom」，並表示自由是一種生活，一種上網不會被鎖關鍵字，不因不同政治主張坐牢，不會因不同政治主張就有牢獄之災的生活，「珍惜民主，勿忘六四。」

丁怡銘今主持行政院會後記者會指出，蘇貞昌一早便主動在晨報時表示今天是六四，因此才會在臉書貼出九九乘法表，凸顯一個國家用意識形態阻擋關鍵字有多麼荒謬，盼透過此圖提醒國人民主可貴。

被問到這幾年來台灣對中國是否帶來影響，丁怡銘表示，其實相信台灣對於中國，或是其他亞洲國家都是很好的民主示範，包括這次防疫部分，大家認為威權體制可以比較容易做到防疫成功性，但台灣透過公開透明、資訊透明、民間參與讓防疫做的更好，也讓中國民眾看到民主體制並非那麼脆弱。

丁怡銘也說，很多中國網友翻牆看台灣的政論節，這樣可以體會到民主的快樂，因為政論都在罵政府，這是在中國沒有的權利。