韓國瑜6月6日將率團隊向市民道謝 鄭照新指是政治揣測

高雄市罷免投票再過兩天將登場，傳出6月6日當天下午4點，市長韓國瑜將率局處首長在四維行政中心鞠躬致謝，高雄市新聞局長鄭照新今早對此未予證實，強調各種政治的傳言與揣測，市府不會做過多的評論。

6月6日罷免投票日傳出當天下午4點高雄市長韓國瑜會率局處首長一起鞠躬致謝，且韓以透過政務官群組通告？高市新聞局長鄭照新說，投票日接近，各種討論與傳言都會出現，但市府的政策一貫，都是專心市政，至於政治的傳言與揣測，不會做過多的評論。

記者追問，他自己有無收到相關通知，鄭未正面回應，不過針對民進黨通過「罷韓聲明」，動員支持者投票一事他則說，行政部門或政黨，尤其是過去曾經不斷強調這是一場「公民運動」的政黨，如今做過多的介入，相信社會自有公評。

鄭說，社會現在有很多的爭議與討論也說，民進黨通過罷韓聲明是否意味「影武者」已露出真面目？高市府都不願意用這樣政治語言來看待。政黨在這場選舉角色是否客觀中立，是否有用資源介入等，應該接受社會的公評，也應該向社會解釋。

至於立法院各委員會近來不斷南下高雄訪視，教育委員會就於今天扺達高雄，外界認為不無「挺韓」的意味，但也認為似來得太晚。鄭照新說，立法院各委員會教在全國各城市都有類似考察活動，不應該過度用政治觀點來看「挺」哪個人，他們完全是在挺高雄，不是挺韓市長個人。

鄭表示，立院教育委員會也去過桃園等地考察，只是最近政治時機點敏感，所以每件事都容易有所聯想，教育委員會成員來，重要的是希望能促中央給地方充分的補助，讓大南方的發展達到南北平衡的效益，「中央有意願來了解地方需求，地方都是感謝的」。