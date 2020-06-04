外交部分享六四事件照片 盼全球自由民主都開花結果

今天是1989年「六四」天安門事件31周年，外交部在官方推特上表示，勿忘31年前在天安門廣場發生的事，真正的自由和民主是所有人前進的唯一道路；外交部發言人歐江安也在今天例行記者會現場拿出兩張當年的照片，表示世界上任何追求民主自由的努力不該被抹煞，盼望世界上自由民主都能開花結果。

歐江安說，台灣做為民主自由國家，台灣走過追求民主的路，知道民主自由的痛， 台灣可以檢視面對過去，也因為有面對過去承認錯誤的勇氣，才有勇氣思索未來，民主走來需要很大勇氣，美國獨立建國精神，啟蒙台灣民主的動力。

歐江安說，社會有不同聲音，但在台灣很重要的是，大家會彼此尊重、包容，面對過去傷口和歷史，可以面對現在、勾勒未來，今天這個重要的日子不該被遺忘，這是中國大陸企圖掩蓋歷史的一天，世界上任何追求民主自由的努力不該被抹煞，盼望大家勿忘民主、勿忘自由、勿忘香港，世界上自由民主都能開花結果。

美國在台協會（AIT）在臉書上分享燭光照片，照片中一盞燭光，上面寫中英文的1989年6月4日；德國在台協會分享外國媒體對天安門事件的相關報導，並寫下德國基本法第一條的內容「人的尊嚴不可侵犯。」