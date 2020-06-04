永和警衛室「擠」掉將額 賴清德所屬警衛主任須延役

副總統賴清德「萬里」警衛室謝靜華上校在佔缺後，原應於7月1日晉升少將，但因蔡英文「永和警衛室」侍從組長陳敏華今年也須晉升少將，府方少將因此「額滿」，謝靜華需等到明年一月才能晉升，形成副總統警衛室主任長達半年是上校，國安局還因此須為謝靜華辦理延役。

國安局特勤中心為賴清德成立的萬里警衛室，5月19日即編成展開運作，警衛室主任由具備「黑水」受訓資歷的國安局特勤中心訓練組長謝靜華上校擔任，率領近60位特勤人員負責賴清德近衛安全。

總統國安特勤私菸案爆發之初，被總統府以管理督導缺失記一大過的陳敏華上校組長，事發至今還不到一年就晉任少將，如今還「擠」掉副總統侍衛室的將額，引發內部不少議論。國安局上午則表示，「國安局對於各項人事調整均會依據相關規定及作業程序辦理。謝主任已申請延役，國安局對其人事案將會秉公處理。」

謝靜華出任萬里警衛室主任佔少將缺，不但由賴清德親自圈選，且通過國安局安全調查，原可望可於7月1日晉升，如今卻出現將額不足的怪象。總統府侍衛室過去也曾發生少將職缺不足，會協調國安會、國安局及國防部進行內部調整，但府方此次沒有動作，由於謝靜華上校服役年限已屆，按規定須在年底退伍，只好由國安局為謝靜華辦理延役，明年1月再晉升少將。