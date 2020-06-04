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盼提升太平洋各國防疫能量 外交部辦防疫援助線上對話

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
外交部次長徐斯儉與美國國務院亞太局副助卿孫曉雅進行視訊會議，我在太平洋友邦台灣醫療計畫4家主責醫院出席參與討論。圖/外交部提供
外交部次長徐斯儉與美國國務院亞太局副助卿孫曉雅進行視訊會議，我在太平洋友邦台灣醫療計畫4家主責醫院出席參與討論。圖/外交部提供

外交部今天上午以視訊連線方式舉行「台美太平洋防疫援助線上對話」（Virtual Pacific Islands Dialogue on COVID-19 Assistance），台美雙方分別由外交部次長徐斯儉與美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿兼APEC資深官員孫曉雅（Sandra Oudkirk）主談。外交部表示，會中各方對未來在太平洋地區如何在防疫領域加強合作充分交換意見，成果豐碩，並決定在疫情告一段落後面對面正式辦理第二屆台美太平洋對話。

外交部發布新聞稿表示，台美太平洋防疫援助線上對話，我方與會人士包括我駐美代表高碩泰、財團法人國際合作發展基金會代表、我駐太平洋友邦4大使、太平洋4友邦「台灣醫療計畫」（Taiwan Medical Program, TMP）醫院代表，美方與會人員包括美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長酈英傑、美國國際開發總署（USAID）代表、美國內政部代表及美國疾病管制與預防中心（CDC）代表及美國駐太平洋相關國家大使館等單位。

徐斯儉表示，新冠肺炎至今對全球造成劇烈衝擊，為儘快提升包括友邦在內的太平洋各國防疫能量，我國除已捐贈口罩、紅外線熱像測溫儀及其他醫療物資外，更盼藉此次對話與美國推動「超前部署」，共同就「後疫情」時代各方在太平洋地區的醫衛合作進行協調，共同協助島國提升防疫能量，同時避免資源重置。

為實現相關目標，外交部這次也邀請在太平洋4友邦執行「台灣醫療計畫」的4家醫院派員進行簡報，勾勒我方未來協助友邦建置或完善防疫體系的願景，以利將來與美國或其他有意願參與的國家相互協調與合作。

台美去年10月舉行首屆太平洋對話，孫曉雅說她「代表川普總統與龐培歐國務卿啟動這次首度對話」；孫曉雅強調台灣是對太平洋及世界一股善的力量，堅定支持台灣與太平洋國家的關係。

外交部次長徐斯儉(左)與AIT處長酈英傑共同出席「台美太平洋防疫援助線上對話」。圖/外交部提供
外交部次長徐斯儉(左)與AIT處長酈英傑共同出席「台美太平洋防疫援助線上對話」。圖/外交部提供

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