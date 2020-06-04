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六四周年 游錫堃：全球團結救香港、救中國十幾億人

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
立法院長游錫堃。本系資料照片
立法院長游錫堃。本系資料照片

六四事件31周年，立法院長游錫堃上午在立院受訪時表示，當時世界以美國為主，對中共本質還沒認清，經過三十多年的發展，中共邪惡的本質已經暴露出來。呼籲全世界民主陣營的國家團結，逼中共不得不改革，讓中共的人民自己能夠站起來。

游錫堃說，他對當時六四天安門事件死傷的人、近來因反送中、港版國安法受傷的人不忍，尤其從香港的命運可看出來，未來香港人民是非常艱難。呼籲全世界團結起來救救香港、救救中國十幾億人民，讓港人和台灣人一樣有民主自由。台灣人一定要珍惜自己現有的，關心現在還未能享受自由民主的人民，有機會、心有餘力一定要幫助他們。

對於民進黨擬最快6月16日加開臨時會，游錫堃表示，站在國會行政的立場，會參考各黨團的意見，只要各黨團意見匯集起來，就會主持協商，原則上應該是中下旬。對於時代力量、台灣基進等小黨希望臨時會處理華航、護照正名案，游錫堃表示，他站在比較客觀中立立場，有聽到執政黨團有在擬議，會在臨時會提出來，只要有黨團要求開臨時會，有人提案，就會知道會有哪些議案會在臨時會被討論。

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