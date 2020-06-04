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連發逆時中言論 陳佩琪：我文章很淺顯，就是那個意思

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
台北巿長柯文哲（右）妻子陳佩琪（左）昨天又在臉書逆時中，評論「小明的故事」。圖／取自柯文哲臉書
台北巿長柯文哲（右）妻子陳佩琪（左）昨天又在臉書逆時中，評論「小明的故事」。圖／取自柯文哲臉書

台北巿長柯文哲妻子陳佩琪，最近頻在臉書「逆時中」，嗆台灣率先警告世界衛生組織是硬拗，昨還在臉書逆時中評論「小明的故事」，主張別再冠人賣台舔中大帽子，台灣需建立理性溝通管道、自由表達意見的平台；針對連續逆時中的言論，陳佩琪今早受訪表示，她認為書面寫文字比較清楚，「我的文章很淺顯，昨天就那個意思」。

陳佩琪昨在臉書除評論小明的故事，也舉電影「鐵達尼號」、「珍珠港」劇情，表示鐵達尼已快沉，「婦女」和「小孩」可優先登艇，小孩因無自我照護能力可有一個照顧者同行。但小明回來了嗎？是因防疫容量不足嗎？

陳也針對先前的離婚說，再度引用鐵達尼號的劇情「蘿絲本已搭救生艇， 但放不下傑克， 偷偷爬上已快沉的鐵達尼，想和傑克一起逃難共生死。」陳佩琪說，不論行駛在風平浪靜的海上、或身處撞到冰山快沉的船上，「佩琪和文哲永遠在一起」，謝謝議員對她與柯婚姻的祝福。

有關昨天臉書貼文，陳佩琪今早接受媒體訪問說，她覺得應該是書面寫文字比較清楚，她的文章很淺顯，昨天就那個意思；鐵達尼號是印象比較深的電影，突然想到才舉例，想談論的是婦女小孩優先逃生的選擇權；她講話沒辦法很短時間表達自己的意思，但文字較能詳細表達，臉書內容已很清楚；台灣任何事情都要有發聲的管道、理性的溝通平台，醫界制度、健保調整也都要理性溝通。

針對與柯文哲永遠在一起的論述，陳佩琪則說，她和柯不是電影男女主角那種帥哥美女，主要是比喻那種堅定的感情，她很喜歡男女主角，演技很棒，她要表達的是，她與柯的感情如電影表現的情感那樣。

陳佩琪

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