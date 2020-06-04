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六四事件31周年 林佳龍：期盼民主之花早日在中港盛開

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
今天是六四事件31周年，交通部長林佳龍今在臉書上表示，香港加油，我們除了警惕提防「今日香港，明日台灣」之外，更期待「今日台灣，明日香港」，期盼民主之花早日在中國、香港盛開。圖／擷取自林佳龍臉書
今天是六四事件31周年，交通部長林佳龍今在臉書上表示，香港加油，我們除了警惕提防「今日香港，明日台灣」之外，更期待「今日台灣，明日香港」，期盼民主之花早日在中國、香港盛開。圖／擷取自林佳龍臉書

今天是六四事件31周年，交通部長林佳龍今上午在臉書發文表示，1989年的六四，是中國近代史的轉捩點，輾壓天安門的坦克，不只帶走花樣年華的年輕生命，也帶走中國民主化的希望，從此越趨極權專制，與普世價值背道而馳。

林佳龍說，1990年的中正紀念堂，也是台灣近代史的轉捩點，吸飽台灣土地生命力的野百合在此綻開，只有流汗沒有流血的寧靜革命，讓當年的學子在許多民主前輩打下的基礎上，促使台灣加速展開民主改革與自由開放。

林佳龍說，當時台灣與中國都站在歷史的路口，卻彼此錯身而過，走向相反的道路。六四的殘酷與血腥，深刻影響野百合學運的發展，提醒所有青年，爭取自由與民主並不簡單。31年後的台灣，在民主體制的透明開放下，公權力和公眾得以合力防疫，逐漸克服新冠肺炎帶來的威脅，成就了防疫大國的美名。

林佳龍說，回到1989年，當年香港在兩岸三地中最自由開放， 而今，香港也正站在十字路口上，然而相較於台灣，他們卻有更多的身不由己。 當年實在無法預料到，主權移交不到30年的香港，為了守護自由，竟得一次又一次地上街頭抗爭。顯見沒有民主作為基礎的自由，不僅不穩固，更能被輕易的奪走。

林佳龍表示，香港加油，我們除了警惕提防「今日香港，明日台灣」之外，更期待「今日台灣，明日香港」，期盼民主之花早日在中國、香港盛開。

林佳龍 六四

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