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賴清德呼籲中共 平反六四 「停止壓迫、順應民主潮流」
副總統賴清德稍早透過臉書表示，在六四這一天，中共當局應深自省思，順應民主潮流，平反六四，停止對宗教、異議人士及圖博與維吾爾族人等的壓迫，正視香港人民追求民主的殷切期盼，讓中國人也能和台灣人一樣，享受真正自由民主的生活。
賴清德說，31年前，台灣和中國同樣出現自由化與民主化浪潮，青年學生們站出來追求民主、要求國家改革。
賴清德表示，31年過去了，台灣從「野百合」到「太陽花」，一個世代接著一個世代的年輕人，大家傳承了自由民主的棒子，建設台灣成為一個自由民主的偉大國家。但中國年輕人卻沒有這麼幸運，只因領導人的一念之差，讓他們的愛國熱情與民主夢想，硬生生地被坦克車給碾碎，讓中國從此走上與自由民主潮流背道而馳的歧途。
賴清德指出，六四的歷史錯誤無法復原，犧牲的青春生命無法再生，但對歷史真相的追求與平反，卻可以記取避免人類不幸悲劇再次發生。
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