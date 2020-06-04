快訊

中國審查變身人權覺醒？美國反警暴動中「抖音政治崛起」

3倍券禁電商又轉彎！認統編改認平台 三類白名單外一律排除

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬英九六四發文籲大陸改善人權 憂心民進黨執政威權化

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
前總統馬英九。圖／取自馬英九臉書
前總統馬英九。圖／取自馬英九臉書

今天是六四事件31週年。前總統馬英九臉書發文表示，中國大陸當前的民主與人權仍有很大的改善空間。他同時也憂心民進黨執政威權化，希望他們在批評大陸時，也回頭看看自己有多少相似之處，以此拉近兩岸差異絕非台灣之福，別辜負當年黨外「民主進步」的建黨初衷。

馬英九表示，每年的今天，他都呼籲中國大陸面對、平反這個歷史悲劇。六四事件遲遲未能平反，異議人士因言論遭到拘禁，國際社會對大陸的人權印象，始終停留在「六四」年代。這種負面觀感變成甩不掉的包袱成為大陸振興中華、融入世界的障礙。

馬英九指出，六四所帶來的創傷，在世人心中留下對大陸強烈的不信任感。這也是為何「一國兩制」下的香港，與大陸之間矛盾不斷升高的原因。2003年所公佈的「香港基本法」第23條遲遲難以立法；2019年「逃犯條例」修訂遭港人強烈「反送中」而撤案；今年人大制訂「香港版國安法」掀起風暴，主要都是因為對北京當局的不信任。

馬英九提醒，1997年香港政權移交前，中共對於「一國兩制」曾公開承諾「港人治港、高度自治、50年不變」；若違反承諾，大陸與香港的鴻溝將繼續加深，更不被港人、甚至台灣人所信任。

對於近來兩岸關係惡化，馬英九表示，大陸禁止陸客來台自由行及暫停陸生來台求學，不僅妨害兩岸人民交流，也讓享有共同血緣、歷史、文化的兩岸年輕人，失去彼此認識學習的機會，等於協助民進黨拉開兩岸的距離，實為不智之舉。他也要呼籲民進黨政府，公平對待陸配、陸生，讓兩岸交流繼續前進。

馬英九說，大陸領導人習近平曾在2017年十九大報告中，特別提到自由、民主、人權、法治等議題，明確指出要「加強人權法治保障」；2019年他也提到，澳門民眾珍視「民主、法治、人權、自由」等核心價值，這些看法令人印象深刻，可見大陸的政治體制改革並非不能期待。

馬說，這些年來他不斷提醒大陸當局，自由、民主、人權、法治是台灣的核心價值，如果在這些議題上，大陸做得更積極，雙方距離就可以拉近：反之，距離就會拉開。同樣的，大陸落實自由、民主、人權及法治，才可望化解陸港之間的矛盾。

馬英九感嘆，沒有平反的六四，象徵自由、民主、人權、法治的欠缺，成為部分人士反中源源不斷的柴火。大陸目前已有更成熟的條件走向更多元、開放的民主社會，處理「六四事件」遺留的傷痛，可以作為政治改革的第一步。期盼大陸當局能秉持「面對歷史，就事論事，是非分明；面對家屬，將心比心，療傷止痛」的心態，踏出勇敢的第一步。也唯有如此，才能走出六四」霾，兩讓岸關係進一步提升。

而在關注大陸民主人權的同時，馬英九也表達了對台灣的憂心。台灣走過二二八事件、白色恐怖以及威權統治的年代，政府為過去的錯誤道歉、賠償、平反，建紀念碑、紀念館。台灣曾被美國小布希總統譽為「亞洲與世界民主的燈塔」。

馬英九指出，但民進黨再度執政後，提出了許多錯誤的政策及措施。蔡政府強化台灣現有「國安五法」與制訂「反滲透法」的過程，讓人民看到的是自由、民主、人權及法治的倒退。馬舉例，台大教授蘇宏達與美籍華人Jason Lee，因批評政府政策及大選結果而被警方傳訊數小時，這兩個「查水表」案件看似小事，卻是國家機器公然侵犯人民言論自由、執政威權化的警訊。

馬英九說，以這種方式拉近兩岸的差異，絕對不是台灣社會之福，也絕非兩岸民眾所樂見。希望民進黨政府在批評大陸的時候，也回頭看看自己有多少相似之處，不要辜負當年黨外「民主進步」的建黨初衷。

馬英九 六四

延伸閱讀

太陽花驅離案0915宣判 江宜樺：政治角力無法扭曲司法正義

聯合筆記／心術不正 振興路愈走愈遠

馬英九被控太陽花學運驅離案 一審9月15日宣判

不解太陽花學生拒對話 馬英九：除非你想把國家搞垮

相關新聞

朱立倫談六四：國民黨為228道歉改革 中國大陸可借鏡

今天是「六四事件」31周年，國民黨前主席朱立倫表示，國民黨能對二二八事件道歉並實行政治改革，就是與中共絕對不同之處，也是...

賴清德呼籲中共 平反六四 「停止壓迫、順應民主潮流」

副總統賴清德稍早透過臉書表示，在六四這一天，中共當局應深自省思，順應民主潮流，平反六四，停止對宗教、異議人士及圖博與維吾...

馬英九六四發文籲大陸改善人權 憂心民進黨執政威權化

今天是六四事件31週年。前總統馬英九在臉書發文表示，中國大陸當前的民主與人權仍有很大的改善空間。他同時也憂心民進黨執政威...

蔡總統：希望世界每一個角落 不再有消失的日子

今天是六四天安門事件31周年，蔡英文總統稍早透過臉書發表看法。她說，希望這世界上每一個角落、每一片土地，都不要再有消失的...

「唯你是問」是蘇揆、唐鳳調情哏？ 丁怡銘：檢討用字

行政院長蘇貞昌前天公布「振興三倍券」方案，當面對政務委員唐鳳表示「有任何破綻唯你是問」，被外界質疑是「甩鍋」推卸責任、「...

北北基合併？林右昌：基隆不當「小弟」

基隆市議員藍敏煌昨天在議會質詢時，提出北北基合併議題，問市長林右昌贊不贊成北北基合併？林右昌表示，未來比較可行的是分成中...

用「六四」文暗示蔡政府？ 江啟臣：面對真理我們不能沈默

明天是六四事件31周年，國民黨主席江啟臣在臉書表示表示，大家持續談論六四，從來不是「糾葛過去」，而是要了解當下與未來所面...

陳建仁應英國下議院邀請 今晚視訊分享我國防疫成果

外交部表示，前副總統陳建仁應英國國會下議院衛生委員會主席杭特（Jeremy Hunt）邀請，將於倫敦時間6月3日下午2點...

陳惠敏無預警請辭時力決策委員 黨中央慰留中

罷韓一役，時代力量在高雄多有參與；但就在罷韓投票前夕，時力高雄市黨部主委陳惠敏卻傳出請辭黨內決策委員的消息。時力秘書長陳...

陳佩琪再度「逆時中」：小明回來了嗎？因防疫容量不足嗎？

台北巿長柯文哲妻子陳佩琪這兩天臉書頻嗆民進黨議員簡舒培。陳佩琪今天又在臉書逆時中評論「小明的故事」。陳佩琪說，她以兒科醫...

民進黨北市黨部主委將出缺 有人建議推阮昭雄

民進黨地方黨部主委選舉日前落幕，唯獨台北市因為前立委薛凌及前北市議員王孝維互控賄選，最後前主席卓榮泰裁示暫停選舉。黨內人...

出爐！「蘇家班」黃致達督導公平會、主計總處、人總

內閣異動過後，行政院今公布政務委員重新調整後的分工表，被外界視為「蘇家班」的新任政務委員黃致達，將負責督導公平會、主計總...

熱門新聞

聽到小英下動員令 韓國瑜沉默了幾秒這樣回

民進黨中常會提「罷韓聲明」鼓勵投票 蔡英文裁示通過

罷免倒數三天 王金平：盼韓國瑜做好做滿，不會去投票

韓家軍6月6日不集結 韓國瑜「不投票」言論奏效

繼交大「陪媽媽專車」後 台大、台師大學生會長表態挺罷韓

「罷免韓國瑜是高雄人的危機」 高市議長臉書貼文援韓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。