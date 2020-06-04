馬英九六四發文籲大陸改善人權 憂心民進黨執政威權化

今天是六四事件31週年。前總統馬英九在臉書發文表示，中國大陸當前的民主與人權仍有很大的改善空間。他同時也憂心民進黨執政威權化，希望他們在批評大陸時，也回頭看看自己有多少相似之處，以此拉近兩岸差異絕非台灣之福，別辜負當年黨外「民主進步」的建黨初衷。

馬英九表示，每年的今天，他都呼籲中國大陸面對、平反這個歷史悲劇。六四事件遲遲未能平反，異議人士因言論遭到拘禁，國際社會對大陸的人權印象，始終停留在「六四」年代。這種負面觀感變成甩不掉的包袱成為大陸振興中華、融入世界的障礙。

馬英九指出，六四所帶來的創傷，在世人心中留下對大陸強烈的不信任感。這也是為何「一國兩制」下的香港，與大陸之間矛盾不斷升高的原因。2003年所公佈的「香港基本法」第23條遲遲難以立法；2019年「逃犯條例」修訂遭港人強烈「反送中」而撤案；今年人大制訂「香港版國安法」掀起風暴，主要都是因為對北京當局的不信任。

馬英九提醒，1997年香港政權移交前，中共對於「一國兩制」曾公開承諾「港人治港、高度自治、50年不變」；若違反承諾，大陸與香港的鴻溝將繼續加深，更不被港人、甚至台灣人所信任。

對於近來兩岸關係惡化，馬英九表示，大陸禁止陸客來台自由行及暫停陸生來台求學，不僅妨害兩岸人民交流，也讓享有共同血緣、歷史、文化的兩岸年輕人，失去彼此認識學習的機會，等於協助民進黨拉開兩岸的距離，實為不智之舉。他也要呼籲民進黨政府，公平對待陸配、陸生，讓兩岸交流繼續前進。

馬英九說，大陸領導人習近平曾在2017年十九大報告中，特別提到自由、民主、人權、法治等議題，明確指出要「加強人權法治保障」；2019年他也提到，澳門民眾珍視「民主、法治、人權、自由」等核心價值，這些看法令人印象深刻，可見大陸的政治體制改革並非不能期待。

馬說，這些年來他不斷提醒大陸當局，自由、民主、人權、法治是台灣的核心價值，如果在這些議題上，大陸做得更積極，雙方距離就可以拉近：反之，距離就會拉開。同樣的，大陸落實自由、民主、人權及法治，才可望化解陸港之間的矛盾。

馬英九感嘆，沒有平反的六四，象徵自由、民主、人權、法治的欠缺，成為部分人士反中源源不斷的柴火。大陸目前已有更成熟的條件走向更多元、開放的民主社會，處理「六四事件」遺留的傷痛，可以作為政治改革的第一步。期盼大陸當局能秉持「面對歷史，就事論事，是非分明；面對家屬，將心比心，療傷止痛」的心態，踏出勇敢的第一步。也唯有如此，才能走出六四」霾，兩讓岸關係進一步提升。

而在關注大陸民主人權的同時，馬英九也表達了對台灣的憂心。台灣走過二二八事件、白色恐怖以及威權統治的年代，政府為過去的錯誤道歉、賠償、平反，建紀念碑、紀念館。台灣曾被美國小布希總統譽為「亞洲與世界民主的燈塔」。

馬英九指出，但民進黨再度執政後，提出了許多錯誤的政策及措施。蔡政府強化台灣現有「國安五法」與制訂「反滲透法」的過程，讓人民看到的是自由、民主、人權及法治的倒退。馬舉例，台大教授蘇宏達與美籍華人Jason Lee，因批評政府政策及大選結果而被警方傳訊數小時，這兩個「查水表」案件看似小事，卻是國家機器公然侵犯人民言論自由、執政威權化的警訊。

馬英九說，以這種方式拉近兩岸的差異，絕對不是台灣社會之福，也絕非兩岸民眾所樂見。希望民進黨政府在批評大陸的時候，也回頭看看自己有多少相似之處，不要辜負當年黨外「民主進步」的建黨初衷。