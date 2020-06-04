孫大千：「交大陪媽媽專車」就是賄選
交大學生聯合會日前宣布，針對設籍高雄的學生提供免費「返鄉陪媽媽」專車，挨批配合罷韓惹議。前立委孫大千批評，這不是賄選，什麼才算是賄選？
孫大千提出四點質疑，為什麼母親節的時候不推出「返鄉陪媽媽」專車，現在面臨了「罷韓」就忽然想到了媽媽呢？再者，只有設籍在高雄的學生才需要返鄉陪伴媽媽，設籍在其他縣市的學生的媽媽原來不需要陪伴。
孫大千指出，檢調單位認定台協會補貼台商返台投票涉及賄選，那麼交大學生會提供免費專車，或者是補貼現金，動員學生返回高雄罷韓，難道不是賄選？
孫大千說，交大學生會的運作經費主要是來自於會員的會費收入，為什麼可以只針對涉及在高雄市的學生提供免費的返鄉專車，其他縣市的學生難道是次等會員。
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