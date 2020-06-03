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用「六四」文暗示蔡政府？ 江啟臣：面對真理我們不能沈默

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
明天是六四事件31周年，國民黨主席江啟臣在臉書強調民主、自由和人權的價值，他認為，面對心中真理，我們不能沈默。圖／取自江啟臣臉書
明天是六四事件31周年，國民黨主席江啟臣在臉書強調民主、自由和人權的價值，他認為，面對心中真理，我們不能沈默。圖／取自江啟臣臉書

明天是六四事件31周年，國民黨主席江啟臣在臉書表示表示，大家持續談論六四，從來不是「糾葛過去」，而是要了解當下與未來所面對的複雜世界；他認為應該展開世代對話，不是互相指責，而是相互理解，最後回歸民主、自由和人權的價值，「面對心中真理，我們不能沈默」。

江啟臣說，台灣該用什麼視角關照六四？他認爲有四個重點。首先，大家無法忽視歷史連結，當年的悲劇型塑了現在的世界，但談論六四不是糾葛過去，而是要了解當下與未來所面對的複雜世界。再來，要撫慰傷痛，對「天安門母親」來說，記憶與傷痛不可能消失，仍在等待一個遲到的交代。

江啟臣認為，面對六四，應該展開世代對話。大家需要看見，不同世代的價值、記憶的不同。分歧的看法感受，本身也是歷史結構的一部分，需要的不是互相指責，而是相互的理解。最後則是要回歸民主、自由和人權的價值。

江啟臣指出，國民黨曾在1989年的518公吿中闡明：「政治民主化、經濟自由化，是不可抗拒的世界潮流，也是本黨的奮鬥方向」，並承諾將以各種方式支持這股「爭取民主、自由、人權的洪流」。31年後，國民黨的立場不會改變。

此外，江啟臣今天談到美國非裔男子弗洛伊德之死引發的抗爭活動，呼籲「親美」的蔡英文總統對此事表態，如果台灣噤聲緘默，要如何維持抨擊中共打壓香港民主運動的一制立場？在江啟臣臉書文末也以六四為例，指在民主時代的台灣，眼睛不會蒙上，耳朵不能摀上，「面對心中真理，我們不能沈默」。

江啟臣 六四 人權

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