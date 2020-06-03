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陳建仁應英國下議院邀請 今晚視訊分享我國防疫成果
外交部表示，前副總統陳建仁應英國國會下議院衛生委員會主席杭特（Jeremy Hunt）邀請，將於倫敦時間6月3日下午2點30分至3時30分（台北時間同日晚間9時30分至10時30分），以視訊出席該委員會聽證會，說明我國針對新冠肺炎防疫成果，並分享台灣在追蹤疫情的經驗。
外交部表示，該聽證會由曾任英國外相的杭特主席主持，旨在探討英國就因應武漢肺炎疫情，在個人保護裝備及追蹤疫情方面扮演的角色與執行策略，而以大數據協助英國政府研發防疫應用程式的牛津大學教授弗雷澤（Christophe Fraser），也應邀同場出席作證。
外交部表示，聽證會屆時將以網路直播方式向公眾開放，有興趣的觀眾可以上網觀看，連結可參考：https://parliamentlive.tv/Event/Index/7c6a6a33-f653-4eff-8157-ab6bba7e63cb 。
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