交大陪媽媽專車後...台大、台師大學生會長表態挺罷韓

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
高雄市長韓國瑜罷免案逼近，先有交大學生會推出「返鄉陪媽媽專車」限設籍高雄的學生搭乘，被外界質疑是假陪親、真罷韓，台大學生會長凃峻清、師大學生會長陳亮均也先後在臉書公開表態，要回老家高雄投下罷免票。報系資料照
高雄市長韓國瑜罷免案逼近，先有交大學生會推出「返鄉陪媽媽專車」限設籍高雄的學生搭乘，被外界質疑是假陪親、真罷韓，台大學生會長凃峻清、師大學生會長陳亮均也先後在臉書公開表態，要回老家高雄投下罷免票。報系資料照

高雄市長韓國瑜罷免案周六登場，先有交大學生會推出「返鄉陪媽媽專車」限設籍高雄的學生搭乘，被外界質疑是假陪親、真罷韓，台大學生會長凃峻清、師大學生會長陳亮均也先後在臉書公開表態，要回老家高雄投下罷免票，

凃峻清表示，自己是高雄人，呼籲同樣是北漂在外的高雄人，周六一起回家投罷免票。他說，韓國瑜為了自己的官位，操弄嚴重的對立，試圖讓市民因人情壓力或恐懼不敢出門投票，正因為如此，更要站出來，「到投票所、把票投下去，否則高雄人就只會被看不起」。

陳亮均也在臉書發文表示，台大、台師大、台科大學生會曾於1月合辦返鄉列車，是史上第一次策動「返鄉列車」的學生團體；他也曾被詢問要不要辦「罷韓返鄉列車」，但評估後覺得難以負擔人力成本，才沒有舉辦。

但陳亮均說，他雖身在台北，卻從來沒有忘記故鄉高雄。他也表示，自從罷韓起跑後，韓市府無所不用其極濫用市政權力打壓罷韓宣傳、動員樁腳變相使選民亮票、浪費司法資源拖延罷韓時程，呼籲6月6日「同意罷免，非韓不投」。

罷韓 大學生 罷免

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