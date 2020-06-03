陳惠敏無預警請辭時力決策委員 黨中央慰留中

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
傳出辭職決策委員消息後，陳惠敏（左一）今天上午仍以時代力量高雄市黨部主委身份照常出席「6月6日」回家投票記者會。記者蔡晉宇／攝影
傳出辭職決策委員消息後，陳惠敏（左一）今天上午仍以時代力量高雄市黨部主委身份照常出席「6月6日」回家投票記者會。記者蔡晉宇／攝影

罷韓一役，時代力量在高雄多有參與；但就在罷韓投票前夕，時力高雄市黨部主委陳惠敏卻傳出請辭黨內決策委員的消息。時力秘書長陳志明證實，陳惠敏與另外一位決策委員李柏毅在今天凌晨請辭無預警地請辭決策委員，目前仍在慰留中；據了解，陳惠敏辭職與私人原因導致個人狀態不佳有關，因此現階段不希望再有其他外務，能專心在罷韓一事就好。

陳志明表示，今天黨主席徐永明有和陳惠敏談過此事，目前黨中央仍積極慰留中，希望陳惠敏、李柏毅能繼續留在決策委員會中。據了解，昨天時力召開決策委員會，會中陳惠敏狀況並無異樣，因此凌晨突然拋出請辭一事，黨內不少人都感到驚訝。

時力人士透露，陳惠敏選後因私人因素，狀態不佳已一段時間了，在辭職聲明中也提及「自己選後狀況不佳，力有不逮，即日請辭決策委員。」並稱高雄是自己的故鄉，在沒有被換掉前，都會盡心盡力；言下之意是並未要請辭高雄市黨部主委一職。

時代力量決策委員會編制上有15人，本屆任期至明年2月，但在林昶佐、洪慈庸、林亮君等6人相繼離開決策委員會後，雖然陸續遞補3人，但目前仍僅有12位決策委員，若陳惠敏、李柏毅堅持辭職，決策委員人數將會來到補選的臨界水平。根據時力黨章第15條明定，決策委員會委員因故人數少於10人時，應舉行補選。

陳惠敏 時代力量 罷韓

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