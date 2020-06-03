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陳佩琪再度「逆時中」：小明回來了嗎？因防疫容量不足嗎？

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北巿長柯文哲（右）妻子陳佩琪（左）今天又在臉書逆時中，評論「小明的故事」。圖／擷取自柯文哲臉書
台北巿長柯文哲（右）妻子陳佩琪（左）今天又在臉書逆時中，評論「小明的故事」。圖／擷取自柯文哲臉書

台北巿長柯文哲妻子陳佩琪這兩天臉書頻嗆民進黨議員簡舒培。陳佩琪今天又在臉書逆時中評論「小明的故事」。陳佩琪說，她以兒科醫師的良知良心提出一點建議，請別再冠人賣台舔中大帽子，台灣需要建立理性溝通管道，和自由表達意見平台。「小明回來了嗎？」「 是因防疫容量不足嗎？」

陳佩琪說，防疫上，每個國家都有自己可處理的量，但一場疫情來襲，指揮官陳時中說，「（小明）自己選擇的國籍， 現在小孩的父母就要承擔」。這是多麼煽動人心的口號，少數極端的人說，當初就別去大陸經商或娶陸配，現在就不會有這些煩惱。

陳佩琪說，以兒科醫師的良知良心，她要為小孩的「受教權」和「醫療權」提出一點建議，請別再冠人賣台舔中的大帽子，台灣需要建立理性溝通的管道和能自由表達意見的平台。

陳佩琪提到，小明的故事中，爸爸「大明」是台灣人，媽媽是陸配，「小明」出生時，父母幫小明選擇中國籍（中國不被允許雙重國籍）， 所以小明沒有台灣籍 ，但小明長期以依親方式住在台灣， 在台灣念書，設籍夠久了也擁有台灣健保卡，就像許多東南亞人長期在台念書一樣，沒國籍、 有戶籍 、有健保。

陳說，當初包機飛武漢接人時，父母都符合上機資格，只有「小明」不行，「小明」極度渴望早日回台繼續學業，有些生病的「小小明」也期待早點拿到救命藥，但倘若父母都回台灣了，誰來照顧小明和小小明？的確自己選擇的國籍自己承擔，但兒童福利法也規定，政府應以兒童最佳利益優先，兒童權益受不法侵害，政府應予適當協助與保護。

陳佩琪也舉電影「鐵達尼號」、「珍珠港」劇情 ，表示鐵達尼已快沉，「婦女」和「小孩」可優先登艇，小孩因無自我照護能力可有一個照顧者同行。但小明回來了嗎？是因防疫容量不足嗎？

陳佩琪評論完她對小明故事的看法後，陳也針對離婚說，再度引用鐵達尼號的劇情「蘿絲本已搭救生艇， 但放不下傑克， 偷偷爬上已快沉的鐵達尼，想和傑克一起逃難共生死。」陳佩琪說， 不論行駛在風平浪靜的海上、或身處撞到冰山快沉的船上，「佩琪和文哲永遠在一起」，謝謝議員對她與柯婚姻的祝福。

陳佩琪 健保卡 鐵達尼號 陳時中

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