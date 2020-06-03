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民進黨北市黨部主委將出缺 有人建議推阮昭雄
民進黨地方黨部主委選舉日前落幕，唯獨台北市因為前立委薛凌及前北市議員王孝維互控賄選，最後前主席卓榮泰裁示暫停選舉。黨內人士透露，目前傾向不再舉辦選舉，由黨內共推一人擔任主委，但現任主委陳正德任期只到6月7日，是否由陳正德繼續延任？空窗期該如何處理？讓黨內相當苦惱。
據透露，今天中常委陳勝宏（薛凌夫婿）在民進黨中常會提出臨時動議，直言反對陳正德在空窗期繼續延任主委，並批評「不公正的人怎麼可以代理」，此時民進黨立院黨團總召柯建銘打圓場，直說此事再溝通一下。民進黨主席蔡英文隨後則說，「那就下周再談」。
據悉，民進黨內部有意共推台北市議員阮昭雄擔任台北市黨部主委，傾向不再選舉，此事由民進黨秘書長林錫耀負責溝通，但目前尚未有共識。
陳正德說，他的法定任期只到6月7日，若確定延任，會依黨中央規畫幫忙；台北市主委是否重新選舉，目前都是未知數，他已開始煩惱找場地投票等問題。
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