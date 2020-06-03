出爐！「蘇家班」黃致達督導公平會、主計總處、人總

內閣異動過後，行政院今公布政務委員重新調整後的分工表，被外界視為「蘇家班」的新任政務委員黃致達，將負責督導公平會、主計總處、人事行政總處，以及國發會管考業務。

原政委吳政忠轉任科技部長後，任內督導的科技部未劃歸任何一位政委，僅國家通訊傳播委員會(NCC)改由政委羅秉成負責；轉任國發會主委的龔明鑫則負責督導國發會、經濟部、原能會、交通部、財政部、中央銀行與金管會，掌管所有財經與能源政務。

至於政院內業務部分，行政院發言人丁怡銘指出，行政院副院長陳其邁督導消保處；政委林萬億督導食安辦；羅秉成督導性平處；政委吳澤成督導國土辦、災防辦；祕書長李孟諺兼各聯服中心主任；丁怡銘則督導新傳處。尚未補齊的科技政委未來則會督導科會辦和資安處，但不一定要即刻補滿政委，保留彈性空間，且科會辦副召集人就是科技部長吳政忠。

丁怡銘說現在其實是大部長時代，部長權限、表現都非常重要，過去政委召集部長討論政策的狀況已不常見，現在僅有涉及跨部會才會介入，回歸協調角色。

行政院各政委分工如下：

林萬億：衛福部、教育部、勞動部、文化部、原民會、客委會、輔導會、故宮

張景森：內政部(國土規劃保育、國家公園、地政、營建、都市更新)、交通部、環保署、農委會、海委會(治安以外) 、循環經濟

鄧振中：經貿談判、南向政策、經濟部（貿易）、農委會(CPTPP)、陸委會（兩岸經貿）

唐鳳：社會創新、青年參與、開放政府

羅秉成：內政部(人民團體、合作事業、民政、戶政、警政、役政、移民) 、陸委會、法務部、國防部、海委會(治安)、促轉會、通傳會、僑委會、外交部、中選會

吳澤成：工程會、災害防救、故宮(工程)、內政部(消防署、空勤總隊)、交通部(工程)、經濟(水利)、運安會

龔明鑫：國發會、經濟部(產業、商業、投資、能源、新能源)、原能會、交通部(郵電)、財政部、中央銀行、金管會

黃致達：公平會、主計總處、人事行政總處、國發會（管考）