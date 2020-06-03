民進黨團傾向端午節前開臨時會 最快6月16日舉行

立法院即將舉行臨時會，處理包括考試院、監察院和NCC人事同意權案、水利會組織法、國民參審制度等。民進黨團三長今做內部討論，傾向在端午節前召開臨時會，最快將於6月16日開會。民進黨團書記長鍾佳濱表示，這是考量到如果在野黨杯葛，黨團有餘裕溝通協調，以利臨時會在7月底順利結束。

立法院第10屆第1會期在5月29日結束，鍾佳濱日前表示，民進黨團預計於6月中下旬召開臨時會，屆時將處理5大案，包括：NCC、考試院、監察院三項人事同意權案，法案部分要處理的則包括「農田水利法」、「國民參審法」，以及前瞻二期預算等。據了解，到時也可能處理華航、護照正名公決案。

原來舉行臨時會時間點落在端午節前後，考量到前瞻二期預算於16日之後結束協商冷凍期，民進黨團希望是在6月16日之後，30日以前舉行。不過民進黨團三長今下午開會討論，認為為以防萬一，應愈早開會愈好，傾向在6月25日端午節前開會，時間點落在16日或23日。

鍾佳濱指出，臨時會預計開一個多月，計畫在7月底前結束。