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以「調情」形容蘇貞昌、唐鳳遭批 丁怡銘：會檢討用字

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院發言人丁怡銘。圖／行政院提供
行政院發言人丁怡銘。圖／行政院提供

行政院發言人丁怡銘今早接受廣播訪問時，以「調情」形容行政院長蘇貞昌與政務委員唐鳳的言語互動，遭藍營批評把行政院當成怡紅院。丁怡銘傍晚受訪時指出，這樣的用詞在其他人不明脈絡下仍然會有不舒服，會檢討自己的用字。

行政院將推「振興三倍券」刺激下半年消費，不過行政院長蘇貞昌昨在記者會上對著政委唐鳳說，「有任何破綻唯你是問」，被外界質疑是「甩鍋」。丁怡銘今指出，這是蘇揆與唐鳳開會時的調情梗，蘇貞昌常說請唐鳳扮演駭客、仔細推敲漏洞，唐鳳就會回應「我有問必答」，蘇貞昌接著則說「唯你是問」，都是在氣氛很好的情況下說出來的。

但國民黨文傳會副主委黃子哲批評，這解釋荒腔走板、愈描愈黑，「怎麼可以把行政院當怡紅院？」

引發批評後，丁怡銘傍晚受訪時表示，院長和幕僚都很熟，這次交付唐鳳負責檢驗三倍券的領售系統各種可能錯誤，兩人的對答常常以開玩笑口吻說道，「我唯你是問」、「我有問必答」，因此私下與唐鳳聊天時都笑稱是「調情」。

丁怡銘說，今天相關媒體擷取相關片段，覺得自己冒犯唐鳳，唐鳳剛則說要想想有沒有更好的說法。

丁怡銘表示，這樣的用詞在其他人不明脈絡下仍然會有不舒服，將會檢討自己的用字。

唐鳳 行政院 丁怡銘

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