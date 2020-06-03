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【重磅快評】用調情救蘇貞昌甩鍋 丁怡銘只是有樣學樣

聯合報 / 主筆室
蘇貞昌昨舉行記者會公布振興三倍券方案，並親自拿撞球桿給唐鳳，還說已對唐鳳下軍令狀，引發不少討論。圖／本報資料照片
蘇貞昌昨舉行記者會公布振興三倍券方案，並親自拿撞球桿給唐鳳，還說已對唐鳳下軍令狀，引發不少討論。圖／本報資料照片

行政院昨天開記者會宣布將推「振興三倍券」，最讓人印象深刻的是行政院長蘇貞昌把撞球桿交給政務委員唐鳳，並說他已對唐鳳下軍令狀，如果有問題，拿唐鳳是問；不料，此哏被質疑是蘇貞昌「甩鍋」唐鳳，行政院發言人丁怡銘急著為老闆開脫，竟說這是蘇揆與唐鳳開會時的調情梗，簡直是提油救火。

蘇貞昌昨天宣布將發放振興三倍券，記者會後外界褒貶不一，不談國民黨及民眾黨，同是綠營的台北市議員王世堅就忍不住批評，指這場記者會只有二個目的，一是把名字改成三倍券，二是找了新的替死鬼叫做唐鳳，蘇貞昌自己玩得很高興，上回拉陳時中下水一起道歉，這次拉唐鳳，詛咒讓別人死；名嘴李正皓更在臉書發文批評，蘇貞昌只是想把責任「甩鍋」到唐鳳身上。

王世堅及李正皓的說法未必是多數人的觀點，但肯定有人會認同他們的意見，行政院發言人丁怡銘十分清楚，今天偕政務委員唐鳳受訪談三倍券，三倍券的說明不多，重點反而擺在唐鳳的軍令狀，只是丁怡銘未能適切說明，反讓事件變得像八點檔的劇情，毋寧是一次失敗的政策說明。                       

丁怡銘與唐鳳今天受訪時回應「甩鍋」的質疑，丁說這是唐鳳跟蘇貞昌開會玩的梗，蘇貞昌常說請唐鳳扮演駭客、仔細推敲漏洞，唐鳳就會回應「我有問必答」，蘇貞昌接著則說「唯你是問」。丁還說他已經跟李正皓說「他們（蘇、唐）兩個在調情」，就像女生或男生在調情的時候，不要聽到話就憤怒，不然會失去很多姻緣，「他們真的是在氣氛很好的狀況下」云云。

丁怡銘的說法，一句句拆開來看，還勉強可以知道他在說什麼，但是連起來聽，確實讓人不容易理解，如果丁是如實說明行政院開會的情況，那事情就很嚴重了，蘇揆有無違反性平的疑慮，真的應該好好澄清；如果發言人轉述有誤，那發言人明顯失格，不僅沒有清楚說明政策，還給院長添亂，更應該道歉。           

其實，政府發言人公開受訪，卻以輕佻方式說明政策，任何人都知道這是違反常理，丁怡銘並非初出茅蘆之輩，這番調情的發言，也許後面有其政治盤算，但不免被質疑他的主要目的仍在於轉移焦點，因為振興三倍券其實不如蔡政府所宣傳的「好領、好用、好刺激」，只是頭都洗了，非剃不可。 

在這種情況下，丁怡銘縱有高明的話術，也難以再替政策擦脂抹粉，既然蘇貞昌都能大言不慚說做不好要拿唐鳳是問，自已的責任撇得一乾二淨，發言人就地取材，玩起調情哏，也只是有樣學樣而已，要不然離振興三倍券還有漫長的一個半月時間，蘇貞昌要發言人玩什麼哏？      

唐鳳 蘇貞昌 丁怡銘

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