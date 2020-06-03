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影／民進黨介入罷韓？黨發言人比「66手勢」籲市民投票

聯合報 / 記者MNG小組、陳煜彬林雍琁／台北即時報導
民進黨發言人廖泰翔在記者會上比了一個「66手勢」，但這也是罷韓活動中常用的手勢，民進黨表示，他們是呼籲不論對於罷免是「同意」或是「不同意」的高雄市民，六月六號都應該踴躍出來投票。記者龔盈全／攝影
民進黨發言人廖泰翔在記者會上比了一個「66手勢」，但這也是罷韓活動中常用的手勢，民進黨表示，他們是呼籲不論對於罷免是「同意」或是「不同意」的高雄市民，六月六號都應該踴躍出來投票。記者龔盈全／攝影

罷韓本周末登場，民進黨內不少民代響應罷韓活動，民進黨多次宣稱罷免案由民間發起，只是民進黨雖屢次否認介入，外界仍有不少質疑的聲音，民進黨今天(3日)下午中常會開會，總統蔡英文被問到此事未有表態，不過黨發言人廖泰翔在記者會上卻比了一個「66手勢」，但這也是罷韓活動中常用的手勢，民進黨表示，他們是呼籲，不論對於罷免是「同意」或是「不同意」的高雄市民，六月六號都應該踴躍出來投票，用民主的方式面對市長罷免的選擇，用手上的選票決定城市的未來。

出席的行政院副院長陳其邁更強調，「6月6號，我做為高雄人，我會回去投票」，媒體追問投票意向，陳其邁未正面回應，而是多次強調「高雄的事，高雄人來決定」，而針對高雄市長韓國瑜呼籲支持者「監票不投票」，陳其邁說不管你支持罷免或是不支持，都要去投票，如此才能表達自己的意見。

罷免 韓國瑜 罷韓

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