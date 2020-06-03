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回應王金平挺韓國瑜 鄭照新：市府會做出成績不辜負王

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
立法院前院長王金平（右）在罷韓投票前三天出面表態。圖／聯合報系資料照片
立法院前院長王金平（右）在罷韓投票前三天出面表態。圖／聯合報系資料照片

罷韓投票案本周六登場，立法院前院長王金平今天表態「挺韓」，希望「韓國瑜能夠做好做滿」。高市新聞局長鄭照新對此表示，王院長是有智慧的政治前輩，他的呼籲值得大家思考，高雄市政府也會一如既往，把市政成績做出來，不辜負王院長對高雄的期望。

罷韓投票在即，王金平繼昨天子弟兵，高雄市農會理事長蕭漢俊公開表態挺韓後，今天現身立法院時也首度透露，希望高雄市長韓國瑜能把們任期做好做滿。

高雄市長韓國瑜今午參加KO-IN智高基地舉辦的「聯合艦隊大會師」活動，對於敏感的政治話題一概不答，陪同他出席活的新聞局長鄭照新則對王金平表態挺韓，代韓做出回應。

鄭照新表示，王院長是非常有智慧的政治前輩，他的呼籲值得大家思考。高雄市政府則會一如既往專注在市政，好好把成績做出來，不辜負王對高雄的期待與期望。媒體追問，王的談話是否可解讀為「支持」韓市長，鄭表示，這就留給大家去做判讀，高市府仍會專注於市政，盡好本份。

談及韓國瑜投票當日的行程，鄭照新說，市長在大大小小、內外部場合中，都勉勵同仁「一切如常」，好好為市政努力，只要對得起自己良心、高雄市民的福祉，其他就交給高雄市民來判斷。

罷免投票已屆倒數時日，韓國瑜的行動備受關注，今天一早他先到楠梓主持社福中心揭牌啟用儀式，下午到高雄智慧科技創新園區，參加聯合艦隊大會師活動，展現拼市政、推廣創新創業的決心。

針對高雄檢方今天出面說明，民眾在投開票日相關的規範包括「投開票所30公尺內，不得喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票」，鄭照新對此表示，希望投票過程中，可以和平理性的結束，檢調本就可依法處理，外界不需特別用政治眼光來去加油添醋，台灣不是第一次舉行投票，過去有經驗可以依循。

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