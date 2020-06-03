影／蘇揆甩鍋「唯唐鳳是問」？ 丁怡銘：兩人的調情梗

為了振興國內經濟，昨(2日)行政院長蘇貞昌親自宣布推行「振興三倍券」，更在記者會上表示，已立好軍令狀，三倍券若有任何破綻，「唯唐鳳是問」，引發批評蘇貞昌藉機甩鍋。名嘴李正皓更在臉書上寫下「看過甩鍋的，但沒看過甩鍋甩得這麼不要臉的。什麼叫三倍券有任何破綻，唯唐鳳是問？你行政院長怎麼不給唐鳳當？三倍券要不要乾脆叫唐鳳券？」行政院發言人丁怡銘3日上廣播節目緩頰說，這其實是蘇貞昌與唐鳳兩人開會時的常玩的梗，蘇常請唐鳳扮演駭客，因唐鳳都說「我有問必答」，蘇便接著回說「我唯你是問」，兩人就像情侶一樣調情。發言人也以幽默口吻提醒李正皓，男女間調情時，不可以聽到話就憤怒，否則將失去許多好姻緣。

政院推出了三倍券，但想領現金的民眾也不少，PTT網友想出利用美式大賣場的退貨機制，先購物再退貨，就能拿到現金3千元。丁怡銘則提醒，消保會在馬政府發放消費券時曾做出解釋，退貨以退券為原則，或是只退原店可以用的點數，這是合法的，並強調三倍券很好用，用三倍券換現金回來，再去買東西，只是多花時間成本而已。