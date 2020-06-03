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政院發言人解釋蘇揆、唐鳳「調情」 藍怒：把政院當怡紅院？

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
行政院長蘇貞昌（左）推出「振興三倍券」，卻說有任何破綻要唯政務委員唐鳳（右）是問，引發外界對蘇貞昌要甩鍋的質疑。本報資料照片
行政院長蘇貞昌（左）推出「振興三倍券」，卻說有任何破綻要唯政務委員唐鳳（右）是問，引發外界對蘇貞昌要甩鍋的質疑。本報資料照片

行政院蘇貞昌推出「振興三倍券」，卻說有任何破綻要唯政務委員唐鳳是問，引發外界對蘇貞昌要甩鍋的質疑。行政院發言人丁怡銘受訪時說，蘇與唐兩人是在「調情」。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲今在臉書發文表示，這個解釋簡直荒腔走板、越描越黑。難道在行政院公堂之上，公布一個國家重大政策，是需要什麼情趣來助興嗎？怎麼可以把行政院當怡紅院？

黃子哲說，新冠肺炎疫情衝擊到百工百業，對經濟的衝擊既廣又鉅，人民引頸期盼政府的振興經濟對策終於千呼萬喚始出來。蘇貞昌在行政院記者會上宣布要推出花一千元換三千元的振興券，但同時也對政務委員唐鳳下軍令狀，甚至直言，若出現任何破綻，要唯唐鳳是問。問題是，唐鳳是數位而非經濟的政委，若整個三倍券的成敗要唐一個人來擔，毫無道理。無怪外界會認為蘇貞昌是在打預防針或蓋防火牆，以免成效不彰，民怨四起時，可以推給唐鳳。

黃子哲說，丁怡銘卻在上午接受廣播節目訪問時解釋，所謂「唯妳是問」，是蘇貞昌和唐鳳玩的哏，更脫口說是「他們兩個在調情」。不解釋還好，一解釋就讓人嚇到吃手手了。一個全民關注的記者會，一個在行政院正式新聞發布的廳堂，一項關乎疫情後台灣經濟發展的重大政策，一位中華民國最高行政首長和一位政委間。這樣的莊重的場合，竟然要弄出一個調情的哏？是要讓全世界看到他們在談情說愛，你丟我撿？根本荒唐至極。

黃子哲指出 根據教育部國語辭典，「調情」是指男女間的挑逗行為。他批評，套在丁怡銘形容的場景上，簡直不敢想像。希望丁怡銘只是失言，趕快出來承認口誤。否則，為了要掩飾一個蘇揆的政治計謀，卻惹出更大的政治風波，實在是得不償失。

圖／取自黃子哲臉書
圖／取自黃子哲臉書

行政院 唐鳳 蘇貞昌

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