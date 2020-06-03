江啟臣要求蔡英文對美抗爭表態 否則對港如何理直氣壯？

美國非裔男子弗洛伊德之死引發的抗爭活動持續延燒，國民黨主席江啟臣在臉書表示，美國總統川普總統「以暴制暴」，讓他感嘆，美國創造過許多典範，但美國不是天堂；如果長年「親美」的台灣噤聲緘默，將如何贏得國際尊重？又如何維持抨擊中共打壓香港民主運動的一制立場？

江啟臣指出，這起危機背後，有美國長期的族群隔閡與不信任的問題，有中期的新冠病毒疫情與經濟衝擊，對非裔族群造成生存壓迫；而本案更喚起過往許多黑人無辜死於警方執法的記憶，延續先前black lives matter（黑人的命也是命）抗爭中未熄的怒火。這場泛美抗爭的爆發，實無意外。

但讓江啟臣錯愕的是，川普面對眼前危機，卻拿出「以暴制暴」的強硬立場，高喊不惜派出軍隊「與民對決」。而周一為了在白宮前拍照，不惜動用催淚瓦斯、閃光彈、橡膠子彈驅散和平示威者，更是引起包括華府主教批評在內的公憤。目睹這一切，有時不禁懷疑，「這是我們曾經景仰、效法的美國嗎？」

江啟臣表示，國際上講實力，也要講是非；美國長期以來能領導世界，靠的不只是經濟軍事強權，更是價值承諾。台灣長年「親美」，也是基於對民主、自由、人權價值的信念共享，而不只是盲目選邊。如果在川普政府背離這個價值基礎的當下，台灣噤聲緘默，將如何能贏得國際尊重？又如何能在抨擊中共、港警對民主運動的打壓時，保有立場一致的理直氣壯？

江啟臣說，這次連長年與美交好的歐盟，也嚴詞抨擊美國警方濫權，呼籲限制武力使用。他也以國民黨黨主席的身份，籲請蔡英文總統，基於中華民國憲法的價值承諾，對美方此次處理抗爭的做法表達嚴正關切。同時也要請外交部、僑委會，盡一切可能保障我國僑民安全，提供必要的協助。