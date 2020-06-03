口罩銷售解禁！傳出地區藥局叫不到貨 成本也是未知數

6月起口罩銷售解禁，超商、藥妝、量販業者都加入市場，由於藥局進貨量相對少，傳出不少社區藥局出現非實名制口罩缺貨的情形。中華民國藥師公會全聯會表示，全聯會將會協助各地公會與藥局盡速取得貨源，這幾天缺貨狀況應會逐漸緩解。

雲林縣開業藥局藥師許新交說，政府宣布6月起口罩銷售解禁，在藥局端，除能持續販售實名制口罩，也可自由販售非實名制口罩。但不清楚口罩供應商如何配貨至各個通路，至今雲林縣許多藥局叫不到自由販售的口罩，進貨時間與進貨成本均不明。頻頻致電詢問，經銷商只回應「等候通知」。

新北市土城開業藥局藥師呂承鴻也尚未取得自由販售的口罩。他說，大型通路可直接與口罩工廠接洽取貨，本周一就能立即銷售給民眾，但藥局往往進貨量少，因此可以理解口罩從出廠、賣給中盤商，再轉手賣給藥局等末端通路需要一些時間，預估一周後應能拿到貨。

花蓮縣開業藥局藥師林憶君表示，宜蘭縣、花蓮縣藥師公會因事先向口罩商預定一定的貨量給公會，因此境內有需要的會員藥局可以從公會端取得貨源，目前並無傳出缺貨問題。

中華民國藥師公會全聯會發言人黃彥儒表示，各地藥師公會會盡量與地區的口罩工廠接洽合作，藥師公會全聯會也會協助聯繫，預估這幾天藥局缺貨狀況會逐漸緩解，請民眾多加諒解。