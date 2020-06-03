綠議員批地下市長 鄭照新：我不是誰的阿舅沒本錢當
民進黨高雄市議員林智鴻今批高雄市新聞局長鄭照新是「地下市長」，指向各局處索取資料，得經過新聞局同意才統一提供。鄭照新回應表示，因各局處不了解要何資料，才請新聞局彙整，「我既不是誰的親戚，更不是誰的阿舅，沒有這個本錢做地下市長」。
林智鴻說，議員跟各局處索取市政資料進一步監督，天經地義，他分別向跟各局處索取從5月以來各局處在媒體上所刊登的廣告內容及其經費情形，原本各局處可以自行提供給個別議員，但鄭照新要求所有議員索取資料，必須經過新聞局同意才會統一提供，儼然成為地下市長。
對此，鄭照新上午受訪表示，就他所知，是因為林智鴻服務處副主任調閱市府各局處的相關資料，但因為各局處不是非常理解服務處所要的資料到底是哪些內容，就請新聞局彙整，所以新聞局就進行了彙整工作，也需要一點時間，議員可能問政非常認真，因此非常急切，先跟議員說「拍謝」，改天會親自跟他解釋。
另外對於說他是地下市長，鄭照新說，「我既不是誰的親戚，更不是誰的阿舅，所以我沒有這個本錢做地下市長」。
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