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振興三倍券創造千億效果？ 曾銘宗：是打折的消費券

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
行政院規劃七月中發振興三倍券，號稱能創造1000億元效益。金管會前主委、國民黨立委曾銘宗上午批評，經濟部長沈榮津相關的經濟評估是在冷氣室按計算機按出來或在真空狀態算出來的，「沈榮津說的1000億元效果我們等著看」。記者周志豪／攝影
行政院規劃七月中發振興三倍券，號稱能創造1000億元效益。金管會前主委、國民黨立委曾銘宗上午批評，經濟部長沈榮津相關的經濟評估是在冷氣室按計算機按出來或在真空狀態算出來的，「沈榮津說的1000億元效果我們等著看」。記者周志豪／攝影

行政院規劃七月中發振興三倍券，號稱能創造1000億元效益。金管會前主委、國民黨立委曾銘宗上午批評，經濟部長沈榮津相關的經濟評估是在冷氣室按計算機按出來或在真空狀態算出來的，「沈榮津說的1000億元效果我們等著看」。

曾銘宗表示，蔡政府過去質疑馬政府消費券可能產生替代原有消費效果；但振興券一定也會作為日常支出使用，替代原來消費，政策效果一定比馬政府時代消費券效果更差。

曾銘宗說，行政院推500億元振興三倍券，但刺激消費效果振興券本質上是打折的消費券，若使用上還打折、發生替代消費，「我都懷疑有沒有500億元消費效果」。

國民黨團總召林為洲也表示，行政院講來講去只發2000元，好像多大恩惠，卻搞出5種複雜方案，讓鄉下、弱勢、有數位落差老人家要去排隊，大家要頂大太陽在郵局排隊領三倍券，這是好政策？

林為洲說，現在基層在傳要把3000元振興三倍券變現為2500元，「兩次消費變一次」；如果有人要去換，商家一定給他換，因為賺的比賣東西還多，這樣有創造經濟與購買行為？

林為洲表示，一年觀光收益8000億元，國外進來約3000億元，比斤斤計較要老百姓頂大太陽排隊領三倍券，好好思考如何做好國際交流超前部署，開始邊境管制才是正途。

林為洲說，以前馬政府的3600元消費券創造的商機也要稍稍打折，有人券沒用，有些遺失；現在蔡政府振興三倍券還要民眾掏錢，有人不換，有的直接換現金，商機只會更少，政院稱創造千億產值，大家去排隊紛擾的社會成本要不要計算？

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