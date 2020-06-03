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國中棒球隊爆集體性侵 民團：結合威權管理文化

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

新竹某國中傳集體性侵事件，性別、教育團體指出，過去就曾有特教學校爆出集體性侵案，校園、機構性侵案發生成因複雜，往往結合權力關係、高壓的威權管理文化，因此不單只是要檢視性平教育、更要檢視整體環境。

勵馨基金會執行長王玥好表示，住宿型學校、安置型機構，因互動時間長、相處空間緊密，發生性侵機率較高，學生也有可能因為眼見、耳聞，複製模式，成為無意的傳承，導致集體性侵發生好幾輪，加害者甚至過去也可能曾經當過受害者。

王玥好指出，學生生活的集體性侵事件，通常涉及權力議題，為了管教上的方便，老師授予學長姐協助管教的權力，導致學長姐濫用權力，而師長對於受害學生微弱求助的輕忽，也可能讓事情越演越烈。

人本教育基金會執行長馮喬蘭也認為，校園集體性侵通常都結合霸凌文化、威權管理，像是球隊教練辱罵、挑毛病的管教方式，都可能導致學長姊複製，尤其性常被當作權力控制的展示，在比拳頭大、比權力高的環境裡，往往可能結合性暴力、性侵害。

王玥好分析，熟識性侵通常是漸進式侵犯，從小騷擾、小動作開始，慢慢馴服，當受害學生初期求助，師長有可能將這些侵害行為視為性探索、好奇心使然，未慎重處理，師長的不以為意，讓受害學生不信任幫助系統，更可能招致更嚴厲的報復對待，集體住宿、安置的環境下，受害學生無處可逃，只能隱忍、服從，因此校園、機構性侵案件，通常都是發生一段時間後才爆開。

對於如何教導孩子自我防護，認識性教育，馮喬蘭說，首要是讓孩子尊重、珍視自己的身體，知道「我的身體是我的，我要好好照顧。」同時也要引導孩子肯定自己的感覺，並教孩子踩煞車，讓孩子知道，自己有能力決定停止。

此外，馮喬蘭提到，大人要學習相信孩子講的話，不要否定或疏忽，當孩子提及不適或被侵犯，不要以責難態度處理，否則恐錯失保護孩子的機會。

性教育 新竹

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