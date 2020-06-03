港六四紀念活動遭禁 人權團體聲援香港民主抗爭

六四31週年前夕，華人民主書院今舉辦座談會，呼籲世界各國持續關注在中國壓迫下的人們，抵抗極權瘟疫，並聲援港人抗爭，同時批評香港和澳門官方以疫情為由，禁辦六四紀念活動。

香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）連續30年在維多利亞公園舉行燭光晚會，紀念六四天安門事件。然而警方今年卻以「限聚令」及活動增加染病風險為由，向支聯會發出反對通知書，禁止今年舉行集會。

華人民主書院今邀請朝野各黨代表與人權團體共同舉行座談會，聲援香港民主抗爭，築起保衛自由的防線，並呼籲世界各國公民與政府持續關注在中國壓迫下不願違背良知而遭到傷害的人們，阻止悲劇與災禍再次重演。

民進黨立委范雲指出，香港今年不允許維園的六四紀念活動，不管是基於疫情、或是港版國安法等理由，當一個連紀念都不允許的年代中，「抗拒遺忘、公開告訴大家你記得六四」，就是對抗極權最好的方式，而台灣的民主就是聲援六四最好的方式，唯中國民主，才能確保台灣的民主、自由與繁榮。

陸委會前副主委陳明祺也表示，紀念六四是一個記憶與遺忘的戰爭，中國希望大家忘記它所做過的事，但身在民主的台灣要時時記得，中國政府在31年前對人民開槍，用坦克壓過追求自由、人權、民主的市民身上，這從未改變，香港情勢每況愈下也與中國殘暴的本質息息相關，這樣的情況會發生在世界各個角落，而台灣的民主並不容易，必須守護民主。陳明祺說，紀念六四除了守護台灣的民主外，也在於抵抗威權政體的擴張。