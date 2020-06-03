影／新冠肺炎疫苗國際戰開打 台灣國家隊…迷航中

台灣新冠肺炎疫情日趨平緩，可見國內的防疫手段成效不錯，但在疫苗治療藥物和疫苗研發成功前，病毒的威脅仍在，許多專家均表示，疫苗才是達到群體免疫的最好手段。而在口罩國家隊打了漂亮一仗後，「疫苗國家隊」的成員跟進度是否落後，台大小兒感染科主治醫師李秉穎直言「衛福部要擔起責任，努力整合學術跟產業，不能等到有成果了之後，再喊說是國家隊，這樣是不對的」。

以目前世界研發近況來看，全球生技業進入疫苗軍備競賽，共有10支疫苗已經進入人體試驗，台灣目前的主力研發單位像是國衛院，則是已經完成動物試驗，國衛院生物製藥廠執行長劉士任表示，國衛院本身有四大疫苗平台，其中胜肽疫苗起跑速度最快，因為它的技術相對其他較為成熟，加上次單位疫苗跟重組疫苗等，目前會從不到十組的候選疫苗找出一到兩個，來當主力疫苗。劉士任表示，最快一個月內會有結果。

不過，行政院「COVID-19 科技防疫推動會議」疫苗組召集人蘇益仁指出，如果年底疫情捲土重來，屆時就算其他各國研發跟量產出疫苗，台灣恐怕不好買到，因此自組國家隊並且強力整合，才會有希望。蘇益仁指出，五月底的專家會議曾有人提案，認為應該採取「階段性補助」，透過分期階段概念，逐步審核各個疫苗廠的進度與數據，最後更要由國家出面保證採購疫苗的數量。蘇益仁說，疫苗國家隊的概念跟口罩國家隊一樣，因為是政府緊急需要，所以政府也要來協助跟分攤風險。

但其中有個關鍵在於，目前像是食藥署的法規單位，雖然明白要從過往的嚴格審核者角色，在緊急疫情時，轉變成為耐心的陪跑者，也就是如國光生技研發處長冷治湘所說，哪些實驗可以先做，哪些審核文件可以後補，食藥署可以告知生技廠搶時效的彈性做法可以怎麼做。

食藥署藥品組科長林意竺則表示，法規如何制訂，需要經驗累積，目前食藥署和生技業雙方正在溝通中。但是李秉穎直言，在他看來，邏輯應該是政府趕快先制訂標準，主動去設定方向跟解決難題，而非讓產業跟學術界邊走邊戰，現況是官方力道還不夠。蘇益仁則表示，就算基層單位有新的認知，但是關於階段性補助的法規跟審核到底如何制訂？一切都得等衛福部長陳時中拍板定案。

醫界人士透露，目前關於疫苗組的會議雖然開了幾次，但進度緩慢，遠不如口罩國家隊有效率，雖然大家都明白疫苗研發需要時程，也得注重安全，但如果政府高層還在享受上半場防疫有功的光環，忽略了將來國境勢必得開放，但下半場最需要的疫苗，若因為政府高層猶豫不決，喪失整合時機跟力道，屆時台灣如何對抗下一波來勢洶洶的疫情。

劉士任也表示，大家都會問，為什麼美國疫苗研發進度那麼快？他解釋，因為美國相當支持產業研發。他舉例，許多研究都是一直累積人體臨床一到二期的數據，所以一定有新的傳染病，就可以在既有的技術平台進行修正，如此一來安全性跟保護力也容易得到法規單位的認同。他比喻，這就像是一直在熱身的選手，碰到比賽可以立刻衝刺。

蘇益仁說，「台灣是要請客了，才說要養雞」，用來比喻平時生技戰備能量不足的現況。劉士任感嘆，當年他也參加過SARS的疫苗開發，但疫情結束後，資金就停擺，導致研究無以為繼，當然現在新冠肺炎得重新起跑。造成全球累計超過637萬人確診的新冠肺炎，勢必得讓國內法規、學術、產業，原本上、中、下游的型態徹底改變，成為新的共同體，才能因應下一波疫情到來。