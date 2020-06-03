創新憲刪統一字眼 青年籲脫鉤中國

青年團體希望創新憲法，守護台灣現況！青年團體3日站出來呼籲蔡政府修憲，從根本上切斷與中國的法律關係，除去國家統一字眼，並實踐世代正義3訴求：18歲選舉權與被選舉權、人權條款入憲及降低修憲門檻，並將立法委員按人口增設為230席，還要落實能源、糧食自主，才能守護台灣。

修憲刪除國家統一

「我們應該從根本上切斷與中國的法律關係。」綠黨召集人新竹縣議員余筱菁表示，中國持續在國際場合對台灣進行各式阻撓，導致台灣無法正常參與國際社會，影響國人的生存與發展，但礙於現行法規，人民修憲案之權無法確切落實，綠黨將提出公投案，將前言「為因應國家統一前之需要」刪除，送交全民公投複決。

「蔡英文總統面對的不只是18歲公民權，而是台灣公民對世代正義的深刻期待。」青年民主協會理事李欣強調，青年提出3項憲改訴求，包括18歲選舉權與被選舉權、人權條款入憲及降低修憲門檻。此外，台灣號稱人權立國，應該加強對於多元性別、居住權、勞動權等年輕人高度關注，實踐世代正義應該有的權利。

台灣新世代協會代表蕭任佑指出，現有的立委席次數量不足以傾聽各種社會聲音，劃分選區只以人口作為考量的缺失，使得像是東部縣市一個立委的選區和縣長一樣大，迫使立委花過多時間在選民服務。應參考西方中型國家的設計，平均10萬人產生1個代表，立法院應增設至230席立法委員，並降低不分區的門檻。

落實能源糧食自主

「我們應該追求能源的獨立自主，讓台灣能不僅獨立於霸權之外，也能獨立於汙染和危機之外。」綠能臨門一腳協會宋俞說，呼吸乾淨的空氣、飲用乾淨的水，是每個國民的權利，應該受到憲法保障。台灣發展地熱發電刻不容緩，綠黨高成炎教授曾成功運轉地熱電廠，也併電成功，卻被不連貫的地方政策給擋了下來。

台灣農業讚執行長張佑輔也說，台灣過去是農業社會，因為產業轉型而將許多農地轉為工業用地，保留下來的農地也遭遇農地工廠和汙染的威脅，讓台灣長年面對糧食自給率不足的問題，有機農業面積也非常少。全球疫情帶來新啟發，台灣新憲法要保障國民基本健康生存權，增加糧食自給率和有機農業面積。

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