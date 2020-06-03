被問是否入閣？林右昌：會是很大肯定 但現要做好市長

基隆市議員藍敏煌今天在市議會問市長林右昌會不會入閣？會不會把市長做好做滿？林右昌回應，如果有機會到中央這當然是一個很大的肯定，不過，現在對他來講，最重要的還是把基隆市長的工作做好，他一定會把市長角色扮演好。

藍敏煌今天詢問林右昌，蔡英文總統如果要延攬入閣？是否接受徵召到中央為中央服務，還是留在基隆政府把長的市長的工作做好做滿？可能面臨抉擇。

藍敏煌建議林右昌要把市長做好做滿，因很多市政建設都在規畫階段，如捷運、市政大樓改建、北五堵國際研發新鎮等，如果市長入閣，未來代理市長可能沒有辦法延續林右昌的執行力，因此希望市長可以留在基隆。

藍敏煌舉例韓國瑜、陳菊等任期未滿就想換位置，或者換了位置，最後都沒有好結果，勸林右昌好好慎重思考，留在基隆最好。

林右昌表示，如果有機會到中央這當然是一個很大的肯定，不過，他以前就曾在中央任職，現在對他來講，最重要的還是把基隆市長的工作做好，把正在努力推行的重大建設包括基隆市港再生、明年9月的城市博覽會做好，把每年的政績向上提升，這是最重要的事，其他的並不多想，他會扮演好市長的角色。

林右昌說，韓市長是因為剛當選市長就要選總統，這是前所未有的事。他一定會把市長角色扮演好，帶領團隊型前衝，請議員不用擔心。