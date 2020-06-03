跳槽民眾黨主要目標制衡執政黨 謝立功：未來和國民黨可以合作

準台灣民眾黨秘書長謝立功今天上午接受廣播專訪時表示，會放下國民黨40年資深黨員身份轉投台灣民眾黨，是希望能有制衡執政黨的力量，國民黨因為是百年大黨包袱較重，這個目標在民眾黨會有更多發揮空間。謝立功說，未來和國民黨不是敵人，初步的構想在各方面都是能合作，因為民進黨太獨霸了，在野要合作才有力量。

謝立功表示，君子絕交口不出惡言，但如果說國民當都沒問題，也是自己騙自己。謝說，國民黨雖然人才濟濟，但如何培養這些人，讓他們有好的發揮機會，這才是重點；老的國民黨畢竟有包袱，新的民眾黨包袱就少了很多很多，因此自己才會決定轉換跑道。

謝立功表示，民眾黨還成立不到一年，自己以過去較完整的行政歷練，能和民眾黨起互補作用；且就算來到民眾黨，未來努力方向是一樣的，就是制衡執政黨，大家可以一起往前衝。

謝立功指出，兩岸論述是未來民眾黨很重要的議題，國民黨在這議題上相當可惜，已經讓許多民眾有了既定印象，因此立場一直說不清楚，民眾黨沒有這些包袱，怎麼好好和民眾說明是接下來的任務。至於民眾黨主席柯文哲有無給指導棋。謝立功說，柯目前僅對內部管理、外部拓展的大方向有些提點，大體上是持非常持開放態度的黨主席。

談及接下秘書長是否為了續戰2022基隆市長。謝立功表示，黨秘書長的角色的著眼於全黨的佈局，不會只為個人，2022地方選舉對民眾黨的發展至關重要，自己身為秘書長會扮演好該扮演的角色；至於秘書長屆時是否親征選戰，謝立功沒把話說死，只說會視當時的環境狀況而定。