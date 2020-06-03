40年國民黨黨齡跳槽民眾黨 謝立功：整合在野力量

移民署前署長謝立功加入國民黨40年，參選過2次基隆市長都失利，如今卻退黨加入民眾黨，與黨主席柯文哲晤談幾次後，成為該黨準秘書長，謝立功認為現在最重要的事是整合國民黨、無黨籍與民眾黨等在野力量，才能有效監督及制衡執政黨。

謝立功今接受廣播專訪表示，離開國民黨有很多不捨，但是環視現在政治環境，一黨獨大絕對不好，需要政黨間的良性競爭，有強力反對黨的監督，執政黨會更謙卑。