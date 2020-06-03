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40年國民黨黨齡跳槽民眾黨 謝立功：整合在野力量

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
移民署前署長謝立功表示，整合在野力量才能監督執政黨。記者潘俊宏／攝影
移民署前署長謝立功表示，整合在野力量才能監督執政黨。記者潘俊宏／攝影

移民署前署長謝立功加入國民黨40年，參選過2次基隆市長都失利，如今卻退黨加入民眾黨，與黨主席柯文哲晤談幾次後，成為該黨準秘書長，謝立功認為現在最重要的事是整合國民黨、無黨籍與民眾黨等在野力量，才能有效監督及制衡執政黨。

謝立功今接受廣播專訪表示，離開國民黨有很多不捨，但是環視現在政治環境，一黨獨大絕對不好，需要政黨間的良性競爭，有強力反對黨的監督，執政黨會更謙卑。

謝立功進一步表示，國民黨雖然人才濟濟，但老的政黨有很多包袱，新的民眾黨相對包袱少很多，若要培育政黨人才有效監督執政黨，不如轉換跑道比較容易，民眾黨也會比較快長大。至於是否還要參選基隆市長則言之過早，接民眾黨秘書長是操盤的工作，需要培養、尋覓人才，把人擺對地方才是秘書長的工作，且在野黨必須集結、各面向合作，才能累積人脈與擴大監督力量。

移民署前署長謝立功表示，整合在野力量才能監督執政黨。記者潘俊宏／攝影
移民署前署長謝立功表示，整合在野力量才能監督執政黨。記者潘俊宏／攝影
移民署前署長謝立功表示，整合在野力量才能監督執政黨。記者潘俊宏／攝影
移民署前署長謝立功表示，整合在野力量才能監督執政黨。記者潘俊宏／攝影

民眾黨 謝立功 國民黨

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